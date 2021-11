Slovan a PAOK opäť len remizovali, európsku jar nemá istú ani jeden tím

Európska konferenčná liga UEFA

Po týchto dvoch situáciách sa Slovan zameral viac na pozornú defenzívu, Grékov nepúšťal do nebezpečných príležitostí. Hostia však mali loptu častejšie na kopačkách a v 31. minúte si vypracovali po kombinácii Akpoma so Sidcleyom výbornú šancu.

Svižná úvodná desaťminútovka priniesla prvú šancu Slovana, keď sa po peknej kombinácii dostal ku strele Weiss, ale Paschalakis s ňou nemal problémy. Hostia mali predtým k dispozícii priamy kop z dobrej pozície, ale Chovan loptu s prehľadom vyboxoval do bezpečia.

II. polčas:

Ihneď po zmene strán hostia podnikli akciu po pravej strane, ale obrana Slovana tesne pred Chovanom poslala loptu do bezpečia. Loptu mali hostia častejšie na kopačkách, ale v 60. minúte poslal Zmrhal center zľava do šestnástky, lopta našla Greena, ale ten ju hlavou poslal len do náručia brankára PAOK-u.

Záver už patril Grékom. Najskôr sa nepodarilo prekonať Chovana Sidcleyovi a po ňom pálil tesne vedľa aj striedajúci Šwiderski. V úplnom závere sa dvakrát blysol perfektným obranným zákrokom Kašia a skóre sa nezmenilo ani po dvoch striedaniach domáceho kormidelníka.

ďalší zápas - F-skupina:

Lincoln Red Imps - FC Kodaň 0:4 (0:2)

Góly: 5. Jóhannesson, 7. Lerager, 63. Böving, 73. Höjlund

Rozhodovali: Jónasson - Sigurdsson, Árnason (Isl.)

ŽK: Rosa, G. Torrilla, Toscano (všetci Lincoln).

Lincoln: Coleing - Wiseman, Lopes, R. Chipolina, Toscano - G. Torrilla (78. Peacock), Rosa, Walker (78. Aňon) - Britto (61. Yahaya), Gomez (61. Ocran), Carralero (42. Ronan)

Kodaň: Grabara - P. Ankersen (64. Jelert), Chočolava, Boilesen (76. Oikonomou), Kristiansen (72. Bengtsson) - Stage, Lerager (64. Höjlund), Jóhannesson - Biel, Haraldsson, Böving (72. Haarbo)

Tabuľka F-skupiny