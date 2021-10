Mentor, závažie, aj ten, čo zažil krivdu. Koľko Slovákov nastúpi v NHL?

BRATISLAVA. Časy, keď boli fakty z NHL na teletexte každé ráno presýtené modrou farbou symbolizujúcou slovenské body v zápasoch, sú nenávratne preč. Zostal iba nával nostalgie. Ale aj v novej sezóne, ktorá sa v Severnej Amerike začne 12. októbra, bude mať Slovensko solídne zastúpenie. Reálnu šancu zahrať si v NHL má v najbližších týždňoch a mesiacoch dvanásť Slovákov. Medzi nimi je veterán Zdeno Chára, ale aj Adam Húska či Martin Pospíšil, čakatelia na premiéru. Ak by k tuctu pribudol ešte niekto ďalší, bolo by to príjemné prekvapenie.

Kto bude líder? Od koho sa očakáva viac? Kto by mohol prekvapiť? Sportnet ponúka prehľad všetkých slovenských hokejistov, ktorí by mohli zasiahnuť do hry v novej sezóne najlepšej ligy sveta.

Zdeno Chára Meno, ktoré je pojmom. Najstarší hráč súčasnej NHL má už 44 rokov, v marci oslávi 45. Viete, koľko mal Jágr, keď (zatiaľ naposledy) opúšťal zámorie? Presne tak, 45. Trenčiansky rodák stojí na prahu svojej možno poslednej sezóny. Upísal sa New Yorku Islanders, klubu, kde začal písať svoj príbeh v NHL v sezóne 1997/98.

Zdeno Chára s dresom New York Islanders. (Autor: instagram/Zdeno Chára)

„Kto by to bol povedal, že sa k sebe po dvadsiatich rokoch vrátime,“ reagoval Chára na návrat na Long Island. „Som poctený, že môžem byť opäť ostrovanom. Za tých dvadsať rokov sa tu toho veľa zmenilo, no myslím si, že všetci vidíme progres a zmýšľame o tíme pozitívne.“ Veterána do klubu priviedla šanca na Stanley Cup aj fakt, že nebude príliš ďaleko od rodiny v Bostone - koniec koncov rovnaké dôvody, pre ktoré vlani podpisoval vo Washingtone. Všetky špekulácie boli opäť zakryté rúškom tajomstva. O tom, kde slovenský obor zakotví, nemal takmer nikto tušenia až do chvíle, keď to bolo oficiálne. Cháru čaká 24. sezóna v NHL. Jeho hra vyvoláva protichodné reakcie. Kým jedni si myslia, že okrem mentorstva prinesie aj solídnu defenzívu, podľa iných je na moderný štýl už pomalý. Odborníci sa zhodujú, že Chárov vplyv na mužstvo naberie najmä psychologický rozmer. „Zdeno je výborný človek, silná osobnosť, bude pre tento mančaft veľkým prínosom,“ vyjadril sa Butch Goring, jeho bývalý tréner, pre The Athletic.

Islanders v posledných dvoch sezónach zakaždým postúpili medzi najlepšiu štvoricu. Ani raz neprenikli do finále. Ktovie, ako by to dopadlo, keby mali v šatni dlhoročného kapitána Bostonu Bruins, trojnásobného finalistu a držiteľa Stanley Cupu z roku 2011. Otestovať si to môžu v najbližšej sezóne. Vo vlaňajšej odohral Chára 55 duelov, strelil 2 góly a pridal 8 asistencií. V piatich zápasoch play-off nebodoval. Pokračovanie znamená, že môže pokoriť veľký rekord – ak odohrá 44 stretnutí, osamostatní sa na prvom mieste historickej tabuľky obrancov s najvyšším počtom štartov v NHL. Predbehne Chrisa Cheliosa. Tomáš Tatar Sezóna 2021/22 sa spája s nádychom očakávaní najmä u Tomáša Tatara. Ten bol trikrát za sebou najproduktívnejším Slovákom sezóny a nič nenasvedčuje tomu, že by sa trend mal zmeniť. Pred útočníkom stojí výzva - nový klub. V auguste podpísal s New Jersey Devils dvojročný kontrakt s priemerným ročným zárobkom 4,5 mil. dolárov. „Máme vzrušujúci mladý tím s množstvom talentu,“ reagoval pred novinármi na spoluhráčov. „Už prvé tréningy naznačili, aká šikovnosť v nich drieme. Je to nová výzva, nový tím, zatiaľ sa mi tu veľmi páči a teším sa.“

Tomáš Tatar a brankár New Jersey Jonathan Bernier. (Autor: TASR/AP)

Čo Tatara podľa jeho slov mierne desí je fakt, že je najstarším útočníkom mužstva. Má tridsať, z mladíka sa zmenil na učiteľa, ktorý bude odovzdávať skúsenosti. „Úloha mentora pre tím plný mladých tvárí preňho bude výzvou,“ píše v analýze na oficiálnych stránkach klubu Sam Kasan. „Má tridsať rokov a je najstarším útočníkom zostavy, pričom má o štyri roky viac ako druhý najstarší. Prirátajte jeho osemročné skúsenosti a fakt, že bol dvakrát členom mužstva, ktoré došlo do finále Stanley Cupu, a zistíte, že pre ambiciózny, no zároveň neskúsený tím bude skvelým prínosom.“