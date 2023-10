Talentovaní skokani sa sústredia na ZOH mládeže. Kapustík si verí aj na medailu

"V škole som bol aj dnes ráno, bolo to hrozné," povedal Kapustík s úsmevom pre TASR. Primárne sú preňho skoky, no už v lete sa sústredil na bežeckú časť.

"Prípravu mám spojenú, behy dosť pomáhajú pri skokoch. Nabehali sme dosť na kolieskových lyžiach i na sucho, aj keď menej ako minulý rok. Tristopäťdesiat skokov nie je podľa mňa až tak veľa, malo by to stačiť."

Kapustík: Pri skokoch sa snažím nerozmýšľať

K vrcholom jeho minulej sezóny patrí 19. miesto na MS juniorov v kanadskom Whistleri a ôsme na Európskom pohári v Zakopanom.

V nadchádzajúcej má okrem Kórejskej republiky v pláne zatiaľ len dva preteky a sústredí sa práve na mládežnícku olympiádu.

"Cieľ sú určite hry v Kórei, tam by ma potešilo umiestnenie v top 3, chcel by som tam lepšie umiestnenie aj v kombinácii. Na MS juniorov by som bol rád v top desať."