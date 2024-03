Počas Prevcmánie súperi bezmocne sledovali, ako lieta nad nimi. Skákal vo vlastnej lige

So skokmi na lyžiach chce ostať spätý aj naďalej. „Neviem, či sa mi podarí úplne odpútať od skokov. Možno ani nebudem musieť a budem opäť skákať rekreačne. Je to ťažké, keď človek dlho žije pre jednu vec a zrazu sa to skončí,“ pokračoval.

Som hrdý na to, že skoky na lyžiach v Slovinsku rástli spolu so mnou až na závideniahodnú medzinárodnú úroveň. Dúfam, že som inšpiroval mnoho mladých športovcov.“

Prevc v kariére prežil aj niekoľko ťažkých chvíľ.

„Najťažšie je, keď trénujete rovnako, máte vedľa seba rovnakých ľudí, aj na kamere to vyzerá rovnako, ale v konečnom dôsledku to tak nie je. Telo vám nedáva to, čo chcete. Keď so som sa prepadal v poradí, bolo to pre mňa ťažké.“

Prevcmánia

Skokan na lyžiach nazrel do Svetového pohára v roku 2009 vo veku sedemnásť rokov. Bodoval hneď v prvých pretekoch v Lillehammeri, keď obsadil 22. miesto. Na zimných olympijských hrách vo Vancouveri 2010 zaujal siedmou priečkou.

Najstarší zo súrodencov Prevcovcov nedosiahol hneď dobré výsledky. Musel byť trpezlivý.

Na majstrovstvách sveta 2013 získal vo Val di Fiemme dve medaily – striebro na veľkom a bronz na malom mostíku.

Prvýkrát sa dostal na pódium v tom istom roku na domácich pretekoch v Planici a Prevcmánia sa v Slovinsku naplno rozbehla.