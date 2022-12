Genetika, talent, mentalita? Za úspechom Chorvátov sú aj sebavedomí manažéri

Neskôr ako trénera ho futbalový osud zaviedol aj do Afriky, kde bol asistent trénera pri reprezentácii Zambie.

Chorváti neboli v zápase s Brazíliou favoriti, no nakoniec postúpili. Možno trošku aj so šťastím.

Dobre zvolili taktiku, keby sa snažili hrať otvorenú partiu, s najväčšou pravdepodobnosťou by prehrali. Brazílčania majú individuálne lepších hráčov ako Chorváti.

Prekvapilo ma, že Brazília sa viac nesnažila o to, aby zápas strhla na svoju stranu skôr. Svedčí to aj o tom, že Chorváti majú dosť veľké sebavedomie a verili si. Samozrejme, sebavedomie je podporené kvalitou, no viacero z kľúčových hráčov má už cez tridsať. Možno nie sú v takej fyzickej kondícii ako pred štyrmi rokmi.

Zdá sa, že sa podarila generačná výmena, keď po minulých majstrovstvách odchádzali hráči ako Mario Mandžukič.