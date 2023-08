Brankári sa zranili, tak zaklopali do vedľajšej šatne. Švédka od mužov gól v hre nedostala

Príležitosť dostala v druhej tretine za nepriaznivého stavu 2:4. Za svoj chrbát nepustila ani jednu strelu. Jej tím dokázal vyrovnať a zápas dospel až k samostatným nájazdom.

V nich už inkasovala a na cenné víťazstvo napokon nedosiahla. Napriek tomu bola spokojná.

„Bola to zábava. Takúto príležitosť je treba využiť. Snažila som sa si to užiť a hrať najlepšie, ako viem. Ak by sa ma spýtali, či by som chcela znova chytať, nepovedala by som nie. Hralo sa na vysokej úrovni a chce to viac tréningu, aby som sa udržala na úrovni SHL,“ povedala o zápase pre Sportbladet.