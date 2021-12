Nadávajú, kričia. Niektorí rodičia sú ako utrhnutí z reťaze, tvrdí mladá rozhodkyňa

Vtedy sme to však nechali tak.

Už keď som hrávala, ocino sa ma pýtal, či nebudem radšej rozhodkyňa. Vravel mi to na zápase žilinského béčka, kde asistovala Mária Súkeníková.

V začiatkoch som bola veľmi smutná, pretože som rozhodovala najlepšie, ako som vedela. Časom som však pochopila, že rozhodca je vždy ten zlý. Teraz sa nad tým pousmejem a nič mi to nerobí.

Konkrétne si na ďalšie zápasy nepamätám. Ale viem, že som mala vždy stres. A keď mi zo začiatku niekto nadal, pokazilo mi to celý deň.

Prvý štart ako hlavná som si odkrútila v Podhorí a nebolo to ľahké. Urobila som nejaké chyby, ale všetko dobre dopadlo.

V prvých troch zápasoch som bola na čiare žiakom, aby som sa naučila, ako to chodí. Stretnutia viedli starší a skúsenejší kolegovia, ktorí mi veľmi pomohli. Vysvetlili mi, čo som potrebovala.

Ako sedemnásťročná som absolvovala školenie a o pár dní som rozhodovala prvé zápasy. Bol to pre mňa darček.

Horší fanúšikovia sú na mužských zápasoch, alebo vedia kritizovať aj rodičia pri žiakoch?

Ťažká otázka. Je to individuálne. Niekedy sú pri mužoch fanúšikovia slušní. Napríklad vo Višňovom som mala perfektný zápas, na mojej strane boli aj diváci. Nepovedali na mňa krivé slovo, preto som bola spokojná.

Aj na žiackych zápasoch sú rodičia pokojní. Niekedy sú však ako utrhnutí z reťaze. Nadávajú a kričia.

Pri mládeži je to trochu horšie, pretože rodičia čakajú na svoje deti, zatiaľ čo pri mužoch idú fanúšikovia hneď domov.

Takže máte za sebou nepríjemnú skúsenosť s rodičmi hráčov?

Áno, občas nadávajú. Niekedy mám pocit, že ich faul bolí viac ako dieťa. Jeden pán raz na mňa kričal po celý zápas. Len tak do vetra hovoril: Tá rozhodkyňa je slepá, to sa môžete aj kopať, chalani.

Žiaden iný rodič nič nepovedal, ani tréneri či deti, len on. Nadával na mňa dosť vulgárne, z čoho som bola prekvapená, pretože tam bolo veľa malých detí.

Prekvapil ma však jeho syn, ktorý začal po ňom kričať, nech už prestane. A vzápätí mi povedal, nech ho nepočúvam. Že vraj to robí stále, a že aj jemu to lezie na nervy. Chlapec mal slzy v očiach, keď mi to hovoril.