Prečo nemáme bežcov na lyžiach? Aj dedinský futbalista zarobí viac, tvrdí olympionik

Neodišiel som pre slabú výkonnosť, ale pre zlé vzťahy a konflikt na bežeckom úseku Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA). Dlhodobo som nebol spokojný s personálnym obsadením a nebál som sa to povedať.

Je škoda, že zmena neprichádza, pretože je viac ako potrebná. Nechcem všetko kritizovať, okolo bežeckého lyžovania robia aj šikovní ľudia. Chce to však reštart.

Keďže po mojom naliehaní sa žiadne zmeny nekonali, rozhodol som sa odísť sám. V reprezentácii majú prednosť pred športovcami iní a to sa mi nepáči.

V čom presne?

Treba zapracovať na rozvoji infraštruktúry a pomôcť klubom, mladým športovcom. Je to však náročné. Slovenská lyžiarska asociácia má obmedzené možnosti a do spolupráce s ľuďmi, ktorí tam momentálne sú, sa nik nehrnie. A doplácajú na to športovci.

V minulosti sa v podpore individuálnych športov viac angažovali aj samosprávy, kluby mali vytvorené ako také podmienky. Teraz sa do takejto spolupráce nehrnú. Podporujú radšej dedinský futbal, ktorý sa v mnohých prípadoch hrá na veľmi slabej úrovni.

Nie, že v ligových súťažiach, ale v okresných triedach hrajú platení futbalisti. A dostanú viac ako bežec na lyžiach, ktorý jazdí Svetový pohár? Je to na zamyslenie. Najmä vrcholový šport na Slovensku je poriadne zanedbaný a netýka sa to len bežeckého lyžovania.

Slovenskí bežci na lyžiach majú už roky problém konkurovať svetovej špičke. Čím to je?

Od roku 2005 stojí beh na lyžiach na niekoľkých jednotlivcoch, ktorí majú v porovnaní s konkurenciou obmedzené možnosti. Nasledovníci sa zatiaľ nerysujú, preto sa zlepšené výsledky očakávať nedajú.

Bežecké lyžovanie robí stále menej detí a k dospelým to už nepotiahne takmer nikto. Z čoho sa potom má vyberať špičkový bežec pre slovenskú reprezentáciu?

Nie je tu žiadna základňa, preto sa berie ten, kto príde. Keď to prirovnám k futbalu, je to akoby sme mali na Slovensku jedenásť futbalistov a všetci hrajú rovno za reprezentáciu.

Vrcholový šport však nemôže robiť každý, aj keď trénuje poctivo. Veľkú rolu zohráva genetika. Ak nebudeme mať z koho vyberať, nepohneme sa.