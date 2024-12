Hráč z TOP jedenástky súťaže zvažuje koniec kariéry. Spoluhráči chcú, aby som pokračoval, vraví

Súťaž je mimoriadne kvalitná a vyhrať či prehrať môže každý s každým. V takto nabitej súťaži s radom kvalitných futbalistov určite nebolo jednoduché vybrať 11 hráčov do top jedenástky VsFZ za rok 2024. To bola úloha trénerov jednotlivých celkov.

Rovnako k tomu určite prispelo aj účinkovanie Rožňavy v súťaži. Myslím, že sme na tom dobre. Na vedúci celok strácame 15 bodov, ale na druhý len 6. Mohlo to byť inak, ale stratili sme body so slabšími súpermi.

Naša ambícia je postúpiť do 3. ligy. Uvidíme, ako to dopadne a čo „povie“ reorganizácia.

Čo pre Vás toto ocenenie znamená?

Chcel by som všetkým trénerom, ktorí mi dali hlas poďakovať za to, že som sa dostal do top jedenástky VsFZ.

Je to ocenenie za to, že sa futbalu intenzívne venujem. Popri práci je to veľmi náročné. O to viac si to cením.