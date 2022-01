Petra, ostaň sama sebou. A nemaj pocit: Oh my god, tvrdí Šťastný

Nie som vôbec prekvapený. Petra je v situácii, keď ide stále do progresu. Je veľmi motivovaná a je v absolútnej pohode. Je to slalomárka, ale, samozrejme, aj všestranná lyžiarka. Je výborné pre jej psychiku pred olympiádou, že získala malý glóbus za slalom. To je fantázia. Ak bude takto pokračovať a nebude na ňu vyvíjaný veľký tlak, bude písať históriu.

Už v polovici januára, keď ešte ostávajú dva slalomy do konca sezóny, Vlhová potvrdila malý glóbus. Navyše v ére Mikaely Shiffrinovej. O čom to vypovedá?

Nechcem vynášať klebety, ale mali v tíme ťažkosti medzi trénermi. Mike Day ostal a do tímu pribudol mladý kondičný tréner Coley Oliver.

Je to bývalý pretekár, ktorý jazdil za univerzitu New Hampshire a potom pracoval ako kondičný tréner v Stratton Mountain School a naposledy s mladými lyžiarmi v Európskom pohári. Podľa mňa to bude pozitívna zmena. Asi to bolo nutné, aj keď pred olympiádou je to nezvyčajné.