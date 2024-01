Dubovská chváli fanúšikov v Jasnej. Atmosféra bola úžasná, nikde taká nie je, hovorí

Na rozdiel od pandemických pretekov však tentokrát pod Chopkom hnali Martinu Dubovskú do cieľa tisíce fanúšikov, ktorí prišli napriek tomu, že Petra Vlhová nemohla štartovať pre zranenie, ktoré ju vyradilo z hry na dlhší čas .

Štvalo ju to. Pred skvelými fanúšikmi chcela aspoň na chvíľu sedieť v kresle pre priebežnú líderku pretekov. "Mrzí ma, že som neprišla do cieľa v zelených číslach, ale dúfam, že to vyjde v ďalších pretekoch," uviedla.

Napokon z toho bolo delené 14. miesto. Rovnaký čas ako 31-ročná Dubovská dosiahla aj o viac ako desať rokov mladšia Francúzka Chiara Pogneauxová.