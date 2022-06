Hrať proti nim bolo mučenie. Ustáli sme neopodstatnenú kritiku farizejov, tvrdí tréner

Drvivá väčšina súperov na nich vyrukovala s extrémne pasívnou obranou. Napriek tomu strelili najviac gólov a majú brutálne čísla. OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom je víťazom IV. ligy SZ. Tréner IGOR SLEZÁK (40) vidí za úspechom systémovú prácu a tri roky driny. V poslednom kole ste rozdrvili Hlohovec 6:0 a potvrdili ste majstrovský titul. Bolo to na záver jednoduché? Nič nie je jednoduché. Žiadne víťazstvo sa nerodí ľahko, nikto si pred nikým neľahne, aby ste mu nasúkali šesť kúskov.

Domáci v úvode vôbec nehrali zle. V posledných zápasoch dosiahli solídne výsledky, porazili aj Trenčianske Stankovce, rozhodne sme ich preto nemienili podceniť. Každopádne je výborné, že sme náročný, posledný krok zvládli v tak veľkom štýle. Málokomu sa podarí, aby si ho ešte užil.

Čo ste pred posledným zápasom povedali hráčom v šatni? Že sa im nedá mimoriadne radiť, poznajú svoje úlohy i samotný spôsob ako dosiahnuť víťazstvo. Že je to len o sile okamihu a mentálnom nastavení. Aby mali pokoru, no zároveň boli dostatočne sebavedomí. Popravde, nepamätám si zápas, pred ktorým by sme sa tak málo venovali systémovým veciam či pokynom. Hráči už boli úplne inde hlavami, o motiváciu nebola núdza. Čo vám prebehlo hlavou po konečnom hvizde? V prvom rade som bol šťastný za hráčov, unavený, vyčerpaný, no zároveň som si uvedomoval, že je to len začiatok starostí, ktoré z toho vyplynú. Prakticky mi začala hlava opäť pracovať a trošku mi trvalo, kým som sa uvoľnil. Prestal som byť strnulý a nechal priechod emóciám radosti.

Vďaka čomu sa vám podarilo triumfovať v IV. lige SZ? Za 36 zápasov sme dostali sedemnásť gólov, čiže najlepšia obrana. Dali sme 107 gólov, čiže aj najlepší útok. Kontumáciu s Dolnými Vestenicami nerátam, nehnevajte sa. Názor, že sme sa prezentovali najlepším herným prejavom vychádzal od súperov v podobe hráčov i samotných trénerov. Mnohí sa nie raz vyjadrili, že hrať proti nám je doslova mučenie. Prakticky až na zápas v Trebaticiach a prvý polčas v Domaniži, ktorá s nami spomedzi všetkých súperov podala najlepší herný výkon, sme takmer s každým mužstvom dominovali. Počas zápasov sme mávali takmer 75-percentné držanie lopty s presnosťou prihrávky na úrovni 85 percent, pričom sme si dokázali presne prihrať cez päťstokrát.

To sú fakt brutálne čísla, ktoré hovoria za všetko a najmä o systémovosti a nie iba jednotlivcoch v kolektíve. Tri roky sme cibrili niečo, prečo sme sa stali herne dominantnými. Mnoho súperov na nás vyrukovalo s tak extrémnou, pasívnou obranou v hlbokom bloku, že s takou by mal problém aj Manchester City s Barcelonou dokopy. My sme si ale vďaka tomu, čo „tlačíme“ hráčom do hláv, dokázali malé priestory pootvárať a dávať góly, pričom sme ešte v mnohých prípadoch boli k súperom milosrdní. Ako povedal jeden nemenovaný tréner jedného nemenovaného mužstva: „U vás trénerko, u vás je to len a len o efektivite. No a v neposlednom rade to bol pressing po strate lopty a vysoké postavenie, vďaka čomu sme súperom len máločo dovolili.

(Autor: Ladislav Szibilla)

Na koho ste sa mohli počas sezóny spoliehať? Akurát tak sami na seba. Váš náskok mohol byť ešte vyšší, no pre chybu so striedaniami v zápase s Dolnými Vestenicami ste po kontumácii prišli o tri body. Nebáli ste sa, že práve to rozhodne o titule pre Boleráz? Kto by sa nebál. Tu sa ale trochu pozastavím a rozdelím to do dvoch sfér. Prvá, podľa mňa, pri rozhodovaní po tomto priestupku mal zaúradovať väčšia rozvaha a nadhľad pred striktným dodržaním pravidiel.

Bayern Mníchov v Bundeslige nastúpil s Freiburgom v posledných minútach zápasu s jedným hráčom navyše. Zväz zasadol a rozhodol, že za tak krátky čas by to výsledok neovplyvnilo a konečný stav 4:1 išiel do platnosti. My sme si vedomí chyby, skutočne to nemám problém priznať! Skrátka sme to posrali. No taktiež som názoru, že za všetko boli zodpovední v prvom rade rozhodcovia, ktorí nedohliadli nad dodržiavaním pravidiel a ovplyvnili tak výsledok. Náš hráč nastúpil v 85. minúte, za dovolím si povedať, rozhodnutého stavu. Nehrali sme o jedného navyše, ani sme nedosiahli gól z desaťmetrového ofsajdu či po šiestich penaltách. Podľa mňa mohli mať na zväze viac odvahy. Nie preto, lebo Lehota, ale preto, že to striedanie priebeh zápasu neovplyvnilo.

Každopádne, Lehota súťaž vyhrala a Dolné Vestenice napriek kontumácii v ich prospech zaslúžene skončili na konci tabuľky. A čo tá druhá vec? Nebola by absolútne žiadna hanba skončiť na druhom mieste za Bolerázom, za tým si stojím taktiež. Majú výborné mužstvo, množstvo individualít, mladých hráčov zo Spartaka Trnava, ale aj takých, ktorí majú skúsenosti z vyšších súťaží. Nechápem, kde sa v ľuďoch berie tá arogancia, že len Lehota je tá top, to najlepšie čo súťaž ponúka. Takmer v každom mužstve sú zaujímaví hráči, ktorí môžu mať lepší deň, ako tí naši, ktorí naopak, majú právo na slabší zápas, týždeň, ale aj mesiac, kedy sa výsledky nedostavia. My sme sa miestami dostali do fázy, kedy pre podaktorých výsledok 3:0 nemal žiadnu hodnotu, čo sa mne osobne vonkoncom nepáči.

Je to neúctivé nielen k našim hráčom, ale aj k hráčom súpera. Za mňa je to falošná, ničím podložená pýcha, preto som rád, že hráči ustáli v mnohých prípadoch neopodstatnenú kritiku zo strán rôznych farizejov, ktorí sa im snažili podrážať nohy a kritizovať ich aj vtedy, kedy na to nemali žiadny nárok. Ale to sme skrátka my, Slovač! My vieme všetko robiť lepšie, keď sa nás to netýka. Majstri sveta v mudrovaní, kritizovaní, poučovaní, no keby prišlo na okamih, kedy by mal dotyčný predstúpiť pred hráčov, aby povedal niečo zmysluplné, tak to už by sme sledovali len akýsi tieň s nemou tvárou. Úspech sa skrátka neodpúšťa, závisť je pre mnohých každodenný chlieb a preto teraz môžem podaktorým s úsmevom na tvári slovami Janky Kirschner odkázať: „Pokoj vašim dušiam boľavým“. Čo bolo v sezóne kľúčové a rozhodlo vo váš prospech? Šírka kádra a s tým spojená rotácia hráčov. Žiadny hráč sa nevyhne poklesu formy či výkyvom. So šírkou kádra súvisí zdravá konkurencia, ale aj možnosť si vydýchnuť, ubrať z plynu a zbaviť sa tak tlaku.

Keď boli všetci hráči zdraví, tréningový proces mal miestami neskutočnú úroveň. Hráči po náročných dňoch v práci na tréningoch dreli, čo sa im vrátilo v podobe úspechu. Popravde, neviem či s nami niektorý súper vydržal fyzicky. Väčšina išla do kŕčov už v 60. minúte, čo je najlepšia odpoveď na otázku, či to robíme dobre. Či to ale bude stačiť v novej súťaži, ukáže až čas. Ťažko povedať. Ja som však pevne s nohami na zemi.

(Autor: Ladislav Szibilla)

Nastala počas sezóny aj nejaká kríza? Samozrejme. Má ju Manchester City, má ju Real Madrid, prečo by ju Lehota mať nemala? V období, keď sme hrali napríklad v Trebaticiach, sme mali obrovskú maródku. Osem hráčov sme mali buď zranených, alebo s veľkým otáznikom, či vôbec môžu nastúpiť. Fakt sme spolu s trénerom Oravcom tápali, pri kom riskovať viac a pri kom menej. Napríklad v Trebaticiach nastúpili dvaja zranení hráči, ktorých vystriedali dvaja zranení hráči, ostatní boli s otáznikom. Treba však športovo priznať, že sme v tom zápase prehrali absolútne zaslúžene. Keď sme ale potom vyhrali v Domaniži, neveril som, že nás niekto zastaví. To bolo pre mňa kľúčové víťazstvo. No a otočka s Trenčianskymi Stankovcami? Neskutočný zápas. To, že Stankovce skončili štvrté je nonsens. Podľa mňa sú tí chlapci naozaj výborní. Dlhodobo hrajú na špici. Hrajú moderne, otvorene, ako málokto. Zaslúžili by si byť vyššie. Ako prebiehali majstrovské oslavy a cesta domov? To asi nie je veľmi na rozhovor (smiech). Ale bola to dlhá cesta a dlhý večer pre mnohých hráčov, ktorí mali na druhý deň oči, akoby dvanásť hodín vkuse zvárali bez okuliarov (smiech).

Plánujete ešte nejaké oslavy? Určite. Hralo sa nedeľu. Nikto nevedel, ako to celé vypáli, čiže teraz by sme sa chceli nachystať a v pohode si zatancovať (úsmev). Kedy štartujete prípravu na novú sezónu. Aké budete mať v nej ambície? Piateho júla. Všetko závisí od hráčov, ktorých budeme mať v kolektíve. Či niekto odíde alebo príde. Ja osobne sa teším na novú výzvu, no zároveň mám pokoru pred každým jedným súperom, ktorý nás tam čaká. Skutočne, ťažko to teraz odhadnúť v podobe ambícií. Ako som už povedal, ja stojím pevne nohami na zemi, a to isté radím všetkým, ktorí sú spätí s našim klubom. Vidí tréner nejaké rezervy, bude treba niečo pred novým ročníkom zlepšiť? Vždy je čo zlepšiť, no neradi by sme niečo menili na našej hernej DNA. Pri všetkej úcte, súperi budú mať ďaleko väčšiu kvalitu, ako tí, ktorých sme mali doposiaľ. Zápasy budú ďaleko vyrovnanejšie, fyzicky náročnejšie, a tak uvidíme, k akému mysleniu nás prinútia.