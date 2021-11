Derby poznačila školácka chyba. Verejne sa ospravedlňujem, odkazuje tréner

Líder tabuľky z Lehoty pod Vtáčnikom vyhral proti trápiacim sa Dolným Vesteniciam 2:0 . A mohol aj viac, no množstvo šancí zahodil.

Hoci Dolné Vestenice na ihrisku prehrali 0:2, veria, že zápas bude skontumovaný v ich prospech.

„Známe sú viaceré prípady z minulosti. Necháme to na kompetentných a uvidíme. V každom prípade, Lehote prajeme len to najlepšie. Ideálne postup, pretože herne patrí do úplne inej súťaže,“ dodal.

Slezák: Som priamo zodpovedný

Tréner Lehoty pod Vtáčnikom zobral veľké množstvo striedaní na seba. Verejne sa ospravedlnil.

„Pre školácku chybu, za ktorú som priamo zodpovedný, bude zápas pravdepodobne skontumovaný v prospech súpera.

Svojim hráčom sa verejne ospravedlňujem. Je mi ich ľúto, pretože stratiť body takýmto spôsobom je vzhľadom na ich výkony absolútne nefér,“ pre klubovú stránku OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom povedal Igor Slezák.