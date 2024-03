Šéf Nových Zámkov zostáva verný hokeju. V meste je väčší záujem o extraligu ako o futbal

Na postup do predkola play-off mu chýbalo šesť bodov. Prezident klubu FRANTIŠEK SUCHARDA sledoval každý domáci zápas a z jeho slov bolo cítiť sklamanie.

Mali sme vyššie ambície. Je to veľké sklamanie, že sme nepostúpili.

Sezónu ste zavŕšili tesnou prehrou so Zvolenom. Boli ste na zápase?

Útočník Troy Loggins patril k najlepším strelcom extraligy. Čím to je, že sa k nemu nikto nepridal?

Hľadali sme riešenie na nelichotivú situáciu. Angažovali sme trénera, u ktorého sme predpokladali, že dovedie tím aspoň do predkola play-off.

To teraz ešte neviem potvrdiť.

Čo priniesol tento tréner do tímu?

Bohužiaľ nesplnil, to čo sme od neho očakávali a to je spomínané predkolo play off.