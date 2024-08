Miláno chystá zimnú olympiádu novej éry. Športovci budú od seba stovky kilometrov

Letná olympiáda v Paríži sa skončila, no o jeden a pol roka sú tu zimné olympijské hry v Miláne a Cortine.

Budú to roztrúsené hry, s vibrujúcim a dynamickým talianskym duchom, ale v súlade s novými pravidlami a požiadavkami. Jedna z nich je používanie už existujúcich športovísk, ďalšie, aby sme oslovili priamo mladých ľudí.

Takisto ako Paríž, aj my sme pripravovali kandidatúru podľa Agendy 2020.

Dôležitá je pre nás aj udržateľnosť, nielen ekologická, ale aj ekonomická a sociálna. Ak ukážeme, že to je dosiahnuteľné, môžeme zanechať dedičstvo aj celému športovému hnutiu.

Chceme im zanechať dedičstvo a to nielen po skončení olympiády, ale už od dnešného dňa.

Anterselva je jeden z najkrajších biatlonových areálov v Európe a tamojší ľudia sú zvyknutí na Svetové poháre a svetové šampionáty. Samozrejme, zimné olympijské hry nie sú Svetový pohár, je to iný level. Vďaka olympiáde sa teda môžu aj tamojší ľudia posunúť.

Vychádzali sme aj z tejto skúsenosti. Agenda 2020 nám umožňuje využitie existujúcich športovísk, ktoré tvoria 95% nášho plánu. Neznamená to len, že tie športoviská už fyzicky existujú, ale aj to, že máme ľudí, ktorí majú skúsenosti s organizáciou veľkých podujatí.

Taliansko hostilo zimné olympijské hry v roku 2006 a Turín bol často kritizovaný za to, že športoviská ostali nevyužité, olympijská dedina chátra. Aké ponaučenia ste si zobrali z týchto hier?

Môžete uviesť ďalšie príklady?

V horách napríklad považujeme za dôležité, aby hotely boli prístupné aj telesne znevýhodneným. Regionálna samospráva vyčlenila na to veľké peniaze.

Iný príklad je Miláno, kde sídlia výborné univerzity a kam prúdia tisíce študentov z celého Talianska i sveta. Nie sú tam však takmer vôbec ubytovacie možnosti pre študentov. Miláno je pritom veľmi drahé mesto.

Keď sme si pred kandidatúrou sadli s predstaviteľmi mesta, spýtali sme sa ich na dlhodobé plány. Spomínali, že treba vyriešiť ubytovanie študentov a už sa rozhodli o vybudovať internáty. To sa nám hodilo do plánov, že by sme ich mohli využiť ako olympijskú dedinu.

Takto sme postupovali aj v iných regiónoch. Je dôležité, aby sa dlhodobé plány miestnych dali zosúladiť s cieľmi olympiády. Inak budú výsledkom ďalšie chátrajúce budovy.