Coulthard pre Sportnet: Nerozumiem kritike Verstappena, Pérez je proste pomalší

Veľkú cenu F1 ovládol trinásťkrát, či už v monoposte Williamsu alebo McLarenu. V kráľovnej motošportu získal DAVID COULTHARD počas predošlého bodového systému celkovo 535 kariérnych bodov, dnes by to bolo v tisíckach.

Stal sa zakladateľom iniciatívy "More Than Equal", ktorej cieľom je nájsť pilotku F1. Založil ju spoločne s českým miliardárom Karlom Komárkom.

Keď som jazdil ja v jeho veku, mali sme asi len jedno dievča v kategórii. Jedno alebo dve dievčatá snažiace sa preraziť proti tisícke chalanov, to je hra čísiel.

Áno, takisto to pozorujem. Môj syn jazdí na motokárach v Anglicku, bol som tam uplynulý víkend a videl som tam oveľa viac dievčat ako naposledy.

Ale ako ste povedali, zvýšila sa pozornosť fanúšičiek a práve s nimi prichádza aj záujem si to vyskúšať, takže v budúcnosti ich určite uvidíme v tomto športe viac.

Práve preto sme založili More Than Equal, aby sme podporovali mladé dievčatá na motokárach a poskytovali im tzv. “Verstappenovské zaobchádzanie”.

Charles Leclerc počas tejto sezóny povedal, že ak sa niekedy dostane žena do F1, malo by to byť pre jej kvality, nie pre posilnenie spoločenského odkazu. Súhlasíte s týmto výrokom?

Áno, súhlasím. Myslím si, že v tomto športe by sa na najvyššiu úroveň mali dostať len tí najlepší, ktorí si nejako nájdu cestu a dostanú šancu.