Bývalý kanonier a draftová jednotka NHL bude generálnym manažérom Kanady na MS v Česku

OTTAWA. Generálnym manažérom kanadskej hokejovej reprezentácie na tohtoročných majstrovstvách sveta v Česku (10.-26. mája) bude Rick Nash.

Pôvodne mal funkciu zastávať Doug Armstrong, ktorý však vložil dôveru do rúk bývalého kanoniera Columbusu, New Yorku Rangers a Bostonu s tým, že on sa bude koncentrovať na budúcoročný prestížny turnaj 4 Nations Face-Off a ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.