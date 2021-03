Amatérsky futbal spoznal dôležité rozhodnutia. Kľúčovú odpoveď stále nie

Dnes je veľmi pravdepodobné, že sa tak nestane ani v klasickom termíne, to znamená v marci, respektíve začiatkom apríla.

„Vývoj nám nehrá do karát,“ hovorí prvý viceprezident SFZ a predseda Východoslovenského futbalového zväzu RICHARD HAVRILLA .

Dnes (v stredu 3. marca, pozn. red.) sa má uskutočniť ďalšie kolo rokovaní so štátnym tajomníkom pre šport a dúfame, že sa pohneme ďalej.

Kedy by sa podľa vás mohlo opäť hrať?

Čo konkrétne pre to robíte?

Áno, bol to jeden z bodov rokovania. Dôležitá je najmä otázka, ktorú sa pýtajú všetci hráči, funkcionári i fanúšikovia - kedy sa začne konečne trénovať a hrať? A viacerých zaujíma aj to, aké kroky vyvíjame, aby sa futbal začal hrať aj na tejto úrovni.

Termín na dohratie futbalového ročníka 2020/2021 je do konca júna. (Zdroj: facebook FC Lokomotíva Košice)

Ak však mám byť úprimný - bez toho aby som sa staval do polohy odborníka - situácia a jej predpokladaný vývoj nám nehrá do karát.

Viete v tejto chvíli povedať viac k prípadnému reštartu súťaží?

Keďže nevieme, kedy budeme môcť začať, išli sme na to z opačného konca. Dohodli sme sa, že súťaže budú ukončené do 30. júna. S tým, že prípadné dohrávky je možné uskutočniť do 4. júla.

Potrebujeme v prvom rade dohrať odložené stretnutia z jesennej časti, a následne dokončiť minimálne polovicu ročníka. V našom regióne ide o tri kolá. Je to dôležité z hľadiska toho, aby bolo možné určiť postupujúcich a zostupujúcich.

V tomto smere je dôležité čerstvé rozhodnutie Výkonného výboru SFZ.

Aké?

Ak nebude dohraný kompletný súťažný ročník, do druhej ligy budú môcť postúpiť len víťazi tretej ligy.

V nižších súťažiach bude môcť postúpiť aj mužstvo umiestnené na druhom mieste tabuľky.