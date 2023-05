Zaslúžili sme si vyhrať. Uspieť môžeme obetavosťou, vraví Nemec

RIGA. Po bojovnom výkone slovenskí hokejisti potrápili na MS v hokeji 2023 favorizované mužstvo Kanady. Po nerozhodnom výsledku v riadnom hracom čase sa rozhodovalo až v nájazdoch. Informácie o MS v hokeji 2023 (prehľad) Za slovenský tím sa presadili Richard Pánik aj Martin Chromiak, napriek tomu získal druhý bod za víťazstvo kanadský tím. Prinášame vám reakcie hráčov a trénerov pre RTVS a ČT. Marek Hrivík, útočník Slovenska: Mrzí nás to. Mali sme šancu si pomôcť v turnaji v takomto silnom zápase so silným súperom. Sme radi aj za bod. Mali sme dostatok príležitostí aj v presilových hrách. Hrali sme aj veľa času v oslabení a stálo nás to veľa síl, ktoré nám na konci chýbali. Musíme sa toho vyvarovať. Pri našom góle sme si už pred zápasom nacvičovali tento signál krížom a sme radi, že nám vyšiel.

Martin Chromiak, útočník Slovenska a autor jedného úspešného nájazdu: Je to trpká prehra. Boli sme Kanaďanom viac ako vyrovnaný súper. Takéto prehry bolia najviac. Pred zápasom by sme bod brali, ale po tom, čo sme predviedli na ľade, si myslím, že sme si zaslúžili minimálne dva. Žiaľ, nevyšlo to. Veril som si aj na druhý nájazd. Nechcel som spraviť to isté, lebo brankár to čakal, ale nevyšlo mi to. Zasekol som sa, snažil som sa rýchlo vystreliť, ale už som bol príliš blízko brankára. Myslím si, že sa za naše doterajšie výkony nemusíme hanbiť. Treba si oddýchnuť a do ďalších zápasov ísť s čistou hlavou. VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2023

Šimon Nemec, obranca Slovenska: Bol to výborný zápas, divákom sa musel páčiť. Myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať za to, čo sme v ňom dokázali. Dvakrát sme ubránili oslabenie o dvoch hráčov, v predĺžení štyria proti trom. Bod sa nám môže oprávnene máliť. Na moje prekvapenie som sa cítil veľmi dobre, nohy neboli až také ťažké. Pravdaže, chyby ako pri našom inkasovanom góle sa stávajú. Videli sme to aj na kanadskej strane, a to oni majú iné mená v obrane. Pustili nás hádam do piatich nájazdov. Aj taký je hokej.

Ukázalo sa, že môžeme uspieť obetavosťou a tímovou hrou. Víťazstvo bolo blízko, aj ja som mal nájazd, predtým jednu dobrú strelu v presilovke. Nepremenili sme veľa šancí. Za faul na Riša Pánika mal byť podľa mňa samostatný nájazd. Na priebeh zápasu je bod fajn, ale teraz sa nám zdá málo. Samuel Hlavaj, brankár Slovenska: Pred turnajom by sme možno boli radi aj za jeden bod, ale siahali sme na viac, azda aj na všetky tri. Ubránené oslabenie o dvoch hráčov v prvej tretine nám pomohlo. Dostali sme sa do zápasu, zistili sme, aký hokej Kanaďania hrajú, a potom sme už iba pokračovali v tempe.

Spoluhráči utešujú brankára Samuela Hlavaja po prehre po samostatných nájazdoch s Kanadou. (Autor: TASR)

Naše sebavedomie postupne rástlo. V prvej tretine sme nepredvádzali hokej, aký sme chceli, podarilo sa nám to až v tretej. Pod vysoké tempo sa podpísalo aj veľa vylúčení. Kondične som to zvládal, iba kŕče ma trápili viac, ako by som si želal. Andrej Podkonický, asistent trénera Slovenska: Odohrali sme vyrovnaný zápas s množstvom vylúčení na oboch stranách. Samo Hlavaj nás držal v hre a dal nám šancu vyhrať. Vo svojom prvom zápase chytal veľmi dobre.