Fúkalo, až sa rohové zástavky opreli o zem, spomínal rozhodca po rozlúčke

Keď som sa dostal znova do futbalového kolotoča, všimol som si, že už do tých situácií nechodím tak, ako predtým, už som mal rešpekt.

Mali sme na sebe štyri vrstvy, pán delegát nám dovolil, aby sme mali na dresoch ešte aj šuštiakovú bundu. Dokonca nám dovolil, aby za obidvomi asistentmi prišli chlapi s čajom. Nikdy na to nezabudnem, že v IV. lige som počas zápasu chlipol z čaju a veľmi dobre mi to padlo.

Párkrát sa nám stalo aj to, že sme museli utekať z ihriska, lebo prišla búrka, blesky a rozhodca je ten, kto dbá na bezpečnosť hráčov. Viem, že sa stali tragédie, keď do hráča udrel blesk. Toto máme stále na pamäti a sme dohodnutí aj s kapitánmi, že v takomto prípade ideme ihneď do kabín.

Samozrejme, ak vám ten hráč neustále robí zle, tak si poviete, prečo by som ho mal chrániť, keď sa on ku mne správa nešportovo, pokrikuje. Ak to ten hráč nepochopí, rozhodca mu nepomôže. Našťastie, takýchto situácií bolo pramálo.

Pritom to bolo dobré, takto sme si vymieňali skúsenosti. Môže sa stať, že rozhodcu delegujú do dediny, kde predtým v živote nebol. Vtedy je veľmi užitočné, ak mu nejaký kolega povie, na čo si dávať pozor, akí sú tam hráči, koho treba ochraňovať.

Aj keď sme prišli na piatu ligu, boli tam krásne štadióniky, boli sponzori. Keď som prešiel na stred, bol to neskutočný rozdiel, najmä v tej južnej časti, od Banskej Bystrice dole. Je to čím ďalej, tým ťažšie, ekonomická situácia je taká, aká je…

V rámci Stredoslovenského futbalového zväzu vidím veľké rozdiely medzi severom a juhom, čo sa týka areálov, zabezpečenia zápasov a podobne. Nedá sa to porovnať, a mrzí ma, že my z juhu ťaháme za kratší koniec.

V týchto časoch je v spoločnosti veľký negativizmus, ale to my neovplyvníme. Na trávnikoch padne sem-tam aj nejaký vulgarizmus, na niektorých štadiónoch viac, na niektorých menej. Je to o mentalite ľudí, funkcionárov, hráčov, ale aj o ekonomickej situácii.

Na čo ste najviac hrdý v súvislosti s vašou rozhodcovskou kariérou?

Som hrdý na to, že som dostával dôveru v zápasoch, v ktorých išlo o veľa. Nikdy sa mi nestalo, že by som nebol delegovaný, že by som bol v treste. Aj keď som spravil chybu, vždy sa to zhodnotilo tak, že chyba sa stala, zobralo to jedno aj druhé mužstvo a nebolo to treba riešiť nejakou stopkou.

Je to aj odraz toho, že som to robil asi dobre, najmä s entuziazmom. Nerobil som to pre nič iné, len pre to, lebo ma to bavilo.

Som učiteľ, riaditeľ školy, takže cez víkend som sa vždy chcel odreagovať pohybom. Na zápasoch sa stretávate s absolútne inými ľuďmi, počúvate absolútne iné príbehy a toto ma napĺňalo. Aj pri ťažkých zápasoch, keď išlo o postup alebo o záchranu, sme mali vždy čisté svedomie, že sme urobili maximum.