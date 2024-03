Chcela byť silnejšia než brat, dvíha činky. Mladá Slovenka chce zvládnuť sto kilogramov

Možno z nich raz vyrastú hviezdy slovenského aj svetového športu. Sportnet prináša seriál Slovenské talenty, spovede mladých športovcov, ale aj ich rodičov. Príbehy o tom, prečo športujú, ako začínali, čo už majú za sebou a aké majú sny. Väčšina športovcov, ktorých príbehy spracujeme v seriáli, sú členmi Juniorského olympijského Top tímu, kam ich vybrali vďaka výnimočným výsledkom dosiahnutým v roku 2022 a 2023.

BRATISLAVA. K vzpieraniu sa dostala náhodou. Keď mala jedenásť rokov, prihlásila sa na basketbal. „Zapôsobilo na mňa, ako kamarátka v pohode behá bez únavy. Chcela som si aj ja zlepšiť kondíciu,“ pousmiala sa Ráchel Závacká.

Pätnásťročná rodáčka z Košíc však pri kolektívnom športe vydržala iba tri mesiace. „Stretla som po ceste na basketbal kamaráta. Zavolal ma za ním do telocvične, kde ostatní posilňovali. Spýtal sa, či by som si to nechcela vyskúšať. Terajší tréner mi núkal do rúk náradia a ukázal mi, čo mám robiť.

Začala som chodiť pred basketbalom na hodinu do posilňovne. Nakoniec som pri vzpieraní zostala, pretože som nestíhala oba športy,“ vyrozprávala historku.

Kamaráti hovorili, že bude slávna V klube si okamžite všimli nadanie mladej športovkyne. „Po prvom tréningu mi začali vyvolávať dvaja dcérini kamaráti, aby som ju na vzpieranie pustila. Presviedčali ma, že je to dobré na chrbticu a neskôr bude slávna. S manželom sme sa zoznámila na kurzoch sebaobrany, takže pre nás vzpieranie nie je žiadny exotický šport. Nenútili sme ju chodiť na balet,“ zasmiala sa mama Milena Závacká. Spočiatku dvíhala Ráchel iba plastovú tyčku, na ktorú postupne pridávala váhu. „S tyčkou sa nacvičuje technika vzpierania. Malé deti nepoužívajú hneď hmotnosti, pretože sa najprv potrebujú naučiť techniku,“ vysvetľovala mama.

Čo mladú športovkyňu najviac oslovilo pri silovom športe? „Dúfala som, že budem silnejšia ako môj brat, ale on začal tiež so vzpieraním, takže sa mi to nesplnilo,“ reagovala so smiechom. Klubová kolegyňa je vzor Ráchel motivovala hneď prvá súťaž, ktorá bola iba dva mesiace po tom, čo so vzpieraním začala. Dvihla síce nižšiu váhu, ale vyhrala. „Na prvej súťaži som dala okolo osemnásť kíl v trhu a dvadsaťtri v nadhode. Veľmi málo. Aj tak som však vyhrala, pretože som bola jediná v mojej váhovej kategórii. Potešilo ma to. Povedala som si, že mi to ide a budem v tom dobrá,“ uviedla. Nadhod Ráchel Závackej:

Mladá športovkyňa postupne pridávala záťaž. Motivovala ju aj klubová kolegyňa Nikola Seničová. Dvadsaťtriročná slovenská reprezentantka sa pokúša o nomináciu na olympijské hry v Paríži. „Nikola mala ísť aj na predchádzajúcu olympiádu, ale prišiel covid a všetko sa posúvalo. Nedoladila formu a nesplnila limit,“ zapojil sa do rozhovoru otec Ľubomír Závacký. Obe vzpieračky spolu chodia na rôzne súťaže. „Bavíme sa spolu. Vidím na nej, že keď sa pokúša o nejakú váhu a veľakrát jej to padne, tak nakoniec to aj tak dá. To ma inšpiruje,“ reagovala Ráchel.

Zodpovedný prístup Talentovaná športovkyňa navštevuje deviaty ročník na základnej škole. Štúdium jej zatiaľ problém nerobí. „Niekedy je toho veľmi veľa, ale zatiaľ v pohode stíham. Niektoré učiteľky majú pre mňa pochopenie. Som im za to veľmi vďačná. Viem sa s nimi dohodnúť. Keď som na týždennom sústredení, tak si zháňam domáce úlohy a snažím sa postupne dobiehať zameškané.“ Od budúceho ročníka by rada navštevovala športovú strednú školu. „Vybrala som si dobrý odbor, ktorý by ma mohol baviť. Dúfam, že sa mi to vydarí.“ Tréningy má trikrát do týždňa, chodí na ne rovno po škole. „Väčšinou cvičím klasickú techniku, čiže celý trh a celý nadhod. Cvičím však aj vedľajšie cviky na vylepšenie. Na záver posilňujem,“ upresnila. „Je veľmi cieľavedomá. Nikdy sme ju nemuseli naháňať, všetko si sama stráži. Tak, ako zodpovedne pristupuje ku športu, tak pristupuje ku škole,“ pochválila ju mama. Celkom zábavný kouč Ráchel trénuje tréner Štefan Gribanin, ktorý sa vzpieraniu stále aktívne venuje v extraligovom družstve mužov za Košice. Zároveň je aj reprezentačný tréner žien na Slovensku.

Ráchel Závacká s trénerom Štefanom Gribaninom. (Autor: Peter Jesenský)

„Niekedy ma okríkne, čo robím, keď vystrájam. Keď niečo zle vytiahnem alebo podobne. Inak je celkom zábavný a dá sa s ním v pohode porozprávať. Nie je veľmi prísny. Vie mi ukázať, čo urobiť a vysvetlí mi to,“ povedala s úsmevom. Ráchel je vekom ešte v juniorskej kategórii. V reprezentácii spadá pod iného kouča Gabriela Buzgóa. „Je to zlatíčko. Je to taký otcovský typ. Vyvažuje sa to. Ak je Gribanin prísnejší, Buzgó má pochopenie,“ dodala mama.