Už prvá časť ponúkne šlágre. Zverejnili program volejbalových MS

Prvá fáza šampionátu ponúkne viacero šlágrov. Domáca reprezentácia, ktorá bude pre trest za dopingový škandál vystupovať pod označením národného zväzu (VFR), si v A-skupine zmeria sily aj so Srbmi.

Čerství majstri Európy Taliani majú za súperov v skupine Kanadu či Turecko, vicemajstri sveta Brazílčania Japoncov či Katar, jediného nováčika na scéne MS.

Do druhej fázy šampionátu postúpi 16 tímov - prví dvaja z každej skupiny a štyria najlepší z tretích priečok a vzniknú štyri štvorčlenné skupiny.

Miestenku do tretej fázy získajú víťazi týchto štyroch skupín a dvaja najlepší z druhých miest, ktorých rozdelia do dvoch trojčlenných skupín a z nich dvaja najlepší postúpia do semifinále. Informácie pochádzajú z webu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).