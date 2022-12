Pre Hamšíka by to bol súboj favoritov. Argentína však v niečom zaostáva

DAUHA, BRATISLAVA. Majstrovstvá sveta v Katare spejú do rozhodujúcich súbojov. Už v najbližších dvoch dňoch sa rozhodne o semifinalistoch.

Namále majú aj favoriti celého turnaja, ktorých stavali do popredia fanúšikovia, bookmakeri či experti. Aj Marek Hamšík.

„Favoriti? Ja by som vyzdvihol trojicu. Brazília a Argentína, ak jeden z týchto dvoch vyhrá, to by ma potešilo. A dopĺňam Nemecko, ktoré sa do semifinále vždy nejak dostane,“ vravel bývalý kapitán slovenskej reprezentácie.