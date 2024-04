Supertalent Bedard i Slafkovský so spoluhráčmi. Ktorí hráči NHL sa chystajú na MS v hokeji?

So štyrmi draftovými jednotkami?

Jednotku posledného draftu by mal v kanadskom drese doplniť Mason McTavish . Dvadsaťjedenročný center Anaheimu Ducks bol tretím výberom v drafte 2021.

Útočník Chicaga ešte na seniorskom šampionáte nehral. Na medzinárodnej scéne však zahviezdil už niekoľkokrát, naposledy na MS do 20 rokov 2023.

Lákadlom číslo jeden by mal byť kanadský supertalent Connor Bedard . Jeho účasť ešte nie je stopercentne potvrdená, no renomovaný insider Pierre LeBrun povedal, že Kanaďania s ním rátajú.

Mason McTavish po zisku titulu na MS do 20 rokov. (Autor: TASR/AP)

Kanaďania opäť privezú mladú zostavu. V ich obrane by sa mal predstaviť 22-ročný zadák Buffala Bowen Byram so spoluhráčom a niekdajšou jednotkou draftu Owenom Powerom. V útoku by ich mal doplniť spoluhráč z NHL, 23-ročný Dylan Cozens. Z tímu Montrealu prijal pozvanie 22-ročný obranca Kaiden Guhle.

Brankárskou jednotkou sa pravdepodobne stane Jordan Binnington. Tridsaťročný brankár má za sebou úspešnú sezónu v drese St. Louis Blues s 91,3-percentnou úspešnosťou zákrokov.

Kapitán Canadiens Nick Suzuki si zobral niekoľko dní na rozmyslenie. Špekuluje sa o účasti legendárneho Sidneyho Crosbyho či predpokladanej budúcej jednotky draftu Macklina Celebriniho.