Slovensko posiela na zimný EYOF rekordnú výpravu. Známi sú už aj vlajkonosiči

TRIESTE. Doteraz najväčšia výprava mladých slovenských športovcov sa počas piatka presunula do dejísk XVI. zimného Európskeho olympijského festivalu mládeže (zimný EYOF 2023) , ktorého hostiteľom bude od víkendu taliansky región Furlansko-Júlske Benátky.

Na zimnom EYOF 2023 sa predstavia nádeje slovenského športu, pre ktoré to bude prvý kontakt s multišportovým olympijským podujatím.

Celkovo sa zimný EYOF uskutoční na jedenástich športoviskách 109 rôznych súťaží, do ktorých sa zapojí 1300 mladých športovcov od 14 do 18 rokov.

Výpravy nebudú bývať pokope ako pri iných podobných príležitostiach, rozdelené budú do 80 rôznych ubytovacích zariadení.

"Turnaj je mimo asociačného termínu, sme radi, že kluboví tréneri nám uvoľnili hráčov a dali im príležitosť na medzinárodnú konfrontáciu. Ambície je náročné odhadnúť, chceme hrať čo najlepšie,“ povedal podľa olympic.sk tréner Michal Hreus.

V nominácii je aj Lopušanová

Dievčatá budú hrať v rakúskom Spittali, Slovenky sa v základnej skupine stretnú s Fínkami, Švajčiarkami a Rakúšankami.

Dievčatá čaká náročný program, od nedele do utorka odohrajú tri zápasy v skupine a potom duel o konečné umiestnenie.

"Chceme dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie. Verím, že prekvapíme a budeme bojovať o medaily. V tíme sú aj dievčatá, ktoré hrali pred týždňom na majstrovstvách sveta do 18 rokov a skúsenosti zo šampionátu by mohli zužitkovať na EYOF,“ povedala trénerka dievčenskej reprezentácie Nicol Lucák Čupková, ktorá nominovala do tímu aj kométu tejto sezóny Nelu Lopušanovú.

Na výsledky predchodcov z predchádzajúceho EYOF v marci 2022 vo fínskom Vuokatti budú chcieť nadviazať biatlonisti a rýchlokorčuliari na krátkej dráhe.