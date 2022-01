Nováčik priviedol obrancu z Košíc. Tie získali mladého Slováka z poľskej Ekstraklasy

KOŠICE. Slovenský futbalový obranca František Pavúk bude v kariére vôbec prvýkrát pokračovať mimo Košíc. Odchovanec košického futbalu sa na hosťovaní dohodol s účastníkom Fortuna ligy - MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Za sebou už má aj premiéru v novom drese, ako striedajúci hráč nastúpil proti Wisle Krakov. V drese nováčika najvyššej slovenskej súťaže by mal zaplátať miesto po odchádzajúcich Michalovi Pintérovi, ktorý sa vrátil do Zlatých Moraviec a Robinovi Hranáčovi, ktorý sa vrátil do Plzne a následne zamieril do Pardubíc.

O ich odchode referoval ešte na začiatku tohto týždňa portál MY Liptov. Z Košíc odchádza po desiatich rokoch Pavúk, ktorý si v minulosti okrem materského klubu obliekol na seba aj dres košickej Lokomotívy, hráva na pozícii ľavého obrancu, ale alternovať môže i na pozícii stopéra. Skúsenosti má aj s najvyššou súťažou, naposledy v nej pôsobil ešte v sezóne 2014/2015. V Košiciach v minulosti zastával aj pozíciu kapitána. „Musím sa priznať, že to nebolo ľahké rozhodnutie. Svoje pôsobisko mením presne po desiatich rokoch strávených v Košiciach. Hlavným motívom pre zmenu klubu bol fakt, že som v najlepších futbalových rokoch a nechcem sa iba prizerať a raz za čas nastúpiť, práve naopak, chcem pravidelne hrávať a mať z hry, ktorú milujem, radosť,” prezradil pre Sportnet František Pavúk.

„Aj naďalej som kmeňovým hráčom Košíc, kde mám platnú zmluvu. S Liptovským Mikulášom som sa dohodol na polročnom hosťovaní,” dodal ďalej hráč, ktorý bol v nominácii trénera Petruša už v prvom prípravnom stretnutí Liptákov proti Wisle Krakov. Vasiľ bude v Košiciach hosťovať Košičania po odchode Pavúka ulovili prvú posilu v poľskej najvyššej súťaži. Stal sa ňou 20 - ročný mladík Marcel Vasiľ. Ten si na jeseň odkrútil debut v poľskej najvyššej súťaži.

O jeho príchode do Košíc referujú weby oboch klubov. Dohodu s košickým klubom nám potvrdil aj samotný hráč, ktorý už s mužstvom aj trénuje. „Áno, je to pravda. S Košicami som sa dohodol na hosťovaní do konca sezóny. Máme svoj cieľ, ktorým je postup do najvyššej súťaže. Mužstvu chcem k jeho dosiahnutiu svojou hrou pomôcť. Zároveň verím, že ak dostanem šancu, môžem si tým pomôcť aj ja sám, keďže v Poľsku som pravidelne nenastupoval. Mužstvo je kvalitné, o svoju šancu hrať sa pobijem,” povedal pre Sportnet Vasiľ.

Skúšajú štyroch hráčov Košičania začali s prípravou na odvetnú časť sezóny v priestoroch novej Košickej futbalovej arény. Na súpiske východniarov už okrem Pavúka nefigurujú ani 31-ročný kolumbijský stopér Dairin González a dvojica Juhokórejčanov Min-Su Kim a Gyuhyun Jung. Miesto po odchádzajúcich obrancoch by mohli zaplátať Slováci Peter Chríbik a Matej Moško. Ako informuje web Košičanov, dvojica stopérov je aktuálne v mužstve na skúške.

Obaja majú skúsenosti aj s najvyššou súťažou, Chríbik pôsobil svojho času v Nitre, Moško v Zlatých Moravciach. Sú odchovancami žilinského futbalu. Kým prvý menovaný prichádza do Košíc na skúšku z Púchova, druhý na jeseň nepôsobil nikde. Košičania okrem slovenskej dvojice skúšajú aj defenzívnych záložníkov zo Srbska – Darka Teržiča a Djordjeho Brboriča.