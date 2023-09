Prekvapila starostlivosť, ale i prísne pravidlá. Klein prehovoril o podmienkách v UFC

BRATISLAVA. Do nazjnámejšej svetovej organizácie zmiešaných bojových umení sa dostal ako prvý Slovák v histórii. Ľudovít Klein sa do UFC dostal v septembri 2020 a od tej doby stihol už v organizácii talentovaný bojovník odzápasiť sedem duelov, z toho štyrikrát odchádzal z klietky ako víťaz.

Jednou z preberaných tém bol prístup k zápasníkom v najprestížnejšej organizácii sveta. Na margo toho Klein povedal, že bol po príchode do UFC milo prekvapený prístupom a starostlivosťou o bojoníkov bez ohľadu na ich postavenie v rebríčku a popularitu.

„Prekvapila ma starostlivosť o zápasníkov, je jedno či si malý alebo veľký zápasník, ku každému sa správajú dobre a na každú jedno vec, čo potrebujem, tak je tam človek 24 hodín denne, aby mi to zaobstaral.

V UFC inak máme možnosť trénovať v Las Vegas v takom inštitúte, kde som už dostal aj pozvánku, tam robia všemožné testy, postarajú sa o mňa po všetkých stránkach a podľa výsledkov navrhnú ďalšie riešenia. Už sme o tom aj premýšľali s tímom, že by som tam išiel.“

Dvadsaťosemročný bojovník prezradil, že aj keď je starostlivosť o bojovníkov veľká, o profesionalite UFC svedčí i fakt, že pravidlá sú nastavené jasne.

Po príchode do haly pred samotným zápasom býva bojovník sledovaný a nemôže si so sebou priniesť žiaden vlastný nápoj alebo jedlo.

„My keď prídeme do arény, je tam komisia a ty si nemôžeš dať nič vlastné, oni všetko sledujú. Bol som tam po prvýkrát, zobral som si vlastný energeťák a hneď na mňa pozreli ľudia z komisie, že toto nemôžem,“ povedal zverenec Janka Hudáka z trnavského Spartakus Fight Gymu.

Pri otázke na najťažšieho súpera v kariére sa Klein vrátil k turnaju UFC Fight Night 195, kde sa stretol s Američanom Nateom Landwehrom.

Vtedy išlo o druhú prehru Kleina v UFC za sebou, naviac v zápase ho súper zdolal nie na body, ale pred časovým limitom na škrtenie.

Práve po tejto prehre sa Klein vydal do vyššej váhovej kategórii a zaknihoval tri výhry.

„Asi určite to bolo v UFC, jedna z mojich dvoch prehier, kde ma chalan ukončil na anaconda choke. V tom zápase som sa necítil ani dobre po fyzickej stránke, veľa som chudol a potom to tak aj dopadlo.“

Veľkým problémom pre Kleina bol hneď prvý zápas, a to presnejšie fakt, že bol v súboji proti Austrálčanovi Shaneovi Youngovi 1,3 kilogramu nad dohodnutý váhový limit. Vedenie UFC v tej chvíli nebolo ďaleko od toho, aby s mladým Slovákom ukončilo zmluvu.

„Vtedy, keď som nenavážil, tak to bol dosť veľký prúser. Zachránilo ma iba to, že som dal súperovi KO v prvom kole. Ja ale môžem povedať, že som urobil preto všetko, aby som navážil, no zápas som bral na poslednú chvíľu a na hoteli sa mi už váha stopla a nešlo to vôbec,“ zakončil známy bojovník.