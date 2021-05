Postupová kalkulačka: Slováci potrebujú ešte bod alebo im pomôžu Rusi

Slovenskí hokejisti majú po víťazstve 2:0 nad Dánskom na dosah postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta v Rige. Medzi najlepších osem tímov sa nedostali na žiadnom veľkom turnaji od roku 2013. Čo im ešte chýba?

Najhoršie sú na tom Švédi

Boj o štvrťfinále sa v A-skupine zúžil na päť tímov (sorry, Dáni). V najlepšej pozícii z nich sú Rusi a Švajčiari. Rusi majú dvanásť bodov a pred sebou zápasy proti Bielorusku a Švédsku. Situáciu by si skomplikovali len v prípade, že by oba zápasy prehrali.