Prečo nereprezentujete Slovensko? Poľské médiá sa ho to pýtajú často

Áno. To nám môže vyhovovať. Môže sa stať, že viac otvoria hru, pretože budú chcieť zvíťaziť. Predpokladám, že naša hra bude založená na brejkoch, z ktorých by sme mohli vyťažiť.

Majú to celkom vyvážene. Ich hra sa opiera o útočníka Roberta Lewandowského, ktorý je v životnej forme. Je to hlavný tromf, na ktorého smerujú všetky lopty. Ak sa nám ho podarí ubrániť, môžu mať Poliaci problém.

Myslím si, že prvý polčas bude vyrovnaný a góly v ňom nepadnú. Potom to bude 50 na 50. Buď sa presadia Poliaci alebo my z protiútoku. Bude to o jednom góle, zápas skončí 1:0. Verím, že pre nás.

Rád by som skúsil nejakú teplú krajinu pri mori. A najmä model súťaže, kde je zimná prestávka minimálna alebo žiadna, ako v Španielsku, či Turecku. Chcel by som si vyskúšať hrať počas sezóny v kuse a mať potom jednu prípravu.

Keď sme sa už dostali do pohárovej Európy, chceme uhrať dobré výsledky a udržať sa v súťaži čo najdlhšie. Našim cieľom bude postup do skupinovej fázy.

Opäť ste patrili k najlepším strelcom mužstva. Odohrali ste najviac minút a klubový web vám v celosezónnom hodnotení udelil najvyššiu známku. V slovenskej reprezentácii patrí post krídelníka k problémovým. Nekontaktoval vás tréner Tarkovič alebo niekto z členov realizačného tímu?

Nie, nekontaktoval ma nikto. Túto otázku dostávam veľakrát aj od poľských médií. Neviem, čo mám na to povedať. Mrzí ma, že som za tie roky nedostal príležitosť.

Snažím sa robiť maximum a teší ma, že ma zatiaľ obchádzali vážne zranenia. To, či si ma reprezentačný tréner vyberie alebo nie, je jeho voľba. Ja to ovplyvniť nedokážem.

V prípade záujmu by ste ponuku prijali?

Áno. Počas celej kariéry je to pre mňa najväčšia motivácia. Ak by sa mi naskytla možnosť, spravil by som všetko pre to, aby som bol pripravený a reprezentácii pomohol. Verím, že ešte na to mám.