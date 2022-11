Poliaci Saudskej Arábii ďalšiu senzáciu nedovolili. Dočkal sa aj Lewandowski

/zdroj: ČT Šport, APA, DPA/

Wojciech Szczesny, brankár Poľska: "Penalta nebola dobre kopnutá, ale pri dorážke bolo ich hráč už veľmi blízko pri mne. Mal som však šťastie. Musím povedať, že v priebehu zápasu sa mi nedarili odkopy, no pri góle to vyšlo. Bol to dlhý nákop, ktorý skončil gólom a mám z toho radosť."

Robert Lewandowski, útočník Poľska: "Som veľmi spokojný, že sme vyhrali. Strelil som gól a prihral na prvý. Hrali sme veľmi dobre v defenzíve, no proti Argentíne to bude ťažké stretnutie. Musíme byť trpezliví."

Herve Renard, tréner Saudskej Arábie: "Musíte byť efektívni, ale my sme neboli. Som však veľmi hrdý na svojich hráčov a ešte sme neskončili."