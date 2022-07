Povedal si, že bez medaily neodíde. Košťál získal na EYOF bronz a oslavuje životný úspech

Košťál slávil na EYOF životný úspech.

"Keď už som postúpil do finále, povedal som si, že bez medaily z domáceho EYOF neodídem. Chcel som bojovať o zlato, ale tentoraz môj výkon na víťazstvo nestačil. Aj z bronzu mám však veľkú radosť, keďže je to môj prvý veľký cenný kov,“ citoval slová talentovaného plavca portál olympic.sk.

Člen J&T Sport Teamu Bratislava hovoril po semifinále, že prepálil úvod a v závere mu už dochádzali sily. Finále si vyplával tretím časom. V boji o cenné kovy si dával v prvej polovici pozor na tempo. V polovici trate točil štvrtý.

"Vnímal som to. Povedal som si, že musím pridať. Mal som taktiku, že prvú stovku začnem pomalšie a postupne budem zrýchľovať. Nechcel som to prepáliť ako v semifinále, strážil som si súperov. Vyšlo to do úspešného konca a ja sa teším z bronzu,“ dodal Košťál.

Sabina Špániková obsadila vo finále na 200 m prsia šieste miesto časom 2,35,99. Za víťaznou Taliankou Luciou Principiovou zaostala o vyše päť sekúnd

EYOF - Plávanie