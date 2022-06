Ukrajinský plavec získal na MS medailu. Otec je na fronte, bojím sa mu zavolať, vraví

„Otec je na horúcom mieste, kde je to ťažké,“ povedal Romančuk po pretekoch. Tvrdí, že sa neodváži zatelefonovať otcovi zo strachu, že by nepriateľ prostredníctvom hovoru zistil, kde sa nachádza.

"Mojou myšlienkou bolo ísť do vojny, aby som bránil svoj domov. Usúdili sme sa však, že so zbraňou neviem zaobchádzať. Pre mňa je lepšie pokračovať v tréningu a robiť to, čo viem najlepšie,“ poznamenal Romančuk, ktorý vlani na OH v Tokiu získal na voľnoštýliarskej osemstovke bronz a v pretekoch na 1500 voľným spôsobom vybojoval striebro.

Romančuk vraví, že svojím plávaním môže „povedať celému svetu o situácii na Ukrajine“. „Som taký hrdý na všetkých ľudí na Ukrajine. To je všetko, čo môžem povedať. Som hrdý na ľudí, na vládu, prezidenta... Som na nich taký hrdý. A som naozaj šťastný, že som Ukrajinec," podotkol.



Na šampionáte neštartujú reprezentanti Ruska a Bieloruska a Romančuk tvrdí, že nevie, ako by reagoval, ak by v Budapeštii boli.

"Moja reakcia by možno bola agresívna, neviem," povedal. Opýtali sa ho aj na Rusa Jevgenija Rylova, ktorému Medzinárodná plavecká federácia (FINA) do januára budúceho roka zastavila činnosť pre podporu ruského prezidenta Vladimíra Putina a jeho invázie na Ukrajinu.

"Vo svojom vnútri som bol pripravený ísť a zabiť ho. Predtým to bol dobrý priateľ. Predtým. Ale všetko sa zmenilo," povedal Romančuk o Rylovovi.