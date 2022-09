Mladá plavkyňa získala na MS bronz. Cieľom bolo finále, medailu som nečakala, vraví

"Cieľom pred šampionátom bol postup do finále, ale na medailu som nepomýšľala a jej zisk ma prekvapil. Celú minulú sezónu sme sa s trénerom pripravilo na toto podujatie, preto som rada, že sme to zvládli a držím v ruke medailu," uviedla Služná na stredajšej tlačovej konferencii v Poprade.

Dúfam, že potvrdím limity a predstavím sa tam," dodala Slušná, ktorá dostane 21. septembra aj čestné uznanie ako mladá osobnosť mesta Svit. Na tlačovke to potvrdila primátorka Dáša Vojsovičová.

"Najväčšiu rolu zohrávala psychika. Práve v tejto oblasti mi chýbajú ešte skúsenosti, no napriek tomu som spokojná. Teraz som mala týždeň oddych, ale plánujem sa dostať na MS v zime v austrálskom Melbourne.

Tréner Pavol Sirotný to pripísal prílišnému chceniu, keďže Slušná bola v takejto situácii po prvý raz: "Začala rýchlejšie ako sme boli dohodnutí. Svedčí to aj o tom, že tridsať metrov bola na špici, no na konci už nemala dostatok síl.

Teším sa však, aký úspech sa nám podarilo dosiahnuť a verím, že to pomôže plaveckým športom. Prajem si, aby sme mohli trénovať bez obmedzení a dúfam, že sa prebojujeme na decembrové MS."