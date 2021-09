Plány plaveckej federácie? Zlepšiť podmienky, aby Slováci neboli do počtu

BRATISLAVA. Staronový prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan Šulek chce počas trojročného funkčného obdobia posunúť športovcov SPF na vyššie méty.

Spoločne so štyrmi viceprezidentmi hodlá zlepšiť infraštruktúru i podmienky pre mládež.

Šulek sníva o vybudovaní olympijského bazéna, ktorý by spĺňal najprísnejšie kritéria.

Zlepšenie infraštruktúry

"Budeme servisná jednotka pre našich športovcov. Chceme ich posunúť na vyššiu úroveň, aby sme na MS, ME i OH neboli len do počtu. Ideálne by bolo, ak by sme na OH 2028 v Los Angeles mali svojho zástupcu v semifinále alebo vo finále.