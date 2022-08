Majsterka ďakovala Slovenke: Bez teba by som medailu nezískala

BRATISLAVA. Šesť rokov uplynulo od posledného medailového úspechu slovenského plavca. Na majstrovstvách Európy v dlhom bazéne vybojoval Richard Nagy striebro v dlhej polohovke.

Je to jeden z jeho najväčších úspechov. „Bolo to už dávno. Ani si na to poriadne nespomínam,“ odpísal Nagy.

Finálová účasť na šampionáte v dlhom bazéne je pre Slovensko po ére Martiny Moravcovej vzácnosť. Postupne sa pre slovenských plavcov stal úspechom aj postup do semifinále na šampionátoch.

Vedúci slovenskej výpravy a tréner Karel Procházka vraví, že v nominácii do Ríma sú plavci, ktorí majú kvality na to, aby sa prebojovali do finále.