Pick 6: Nečakaní hrdinovia. Príbeh Popolušky aj nováčikovsky rekord

Tento týždeň cestoval so svojimi Chiefs do Frankfurtu, aby v ostro sledovanom európskom dueli skrížil svoje touchdowny s Tuom Tagovailom.

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov.

Či už to bola povestná polievka s párkami alebo iná liečba, Mahomes vyzeral vo svojej koži a v prvom polčase priam nezastaviteľne. Zverenci Andyho Reida skórovali trikrát a do kabín išli s vedením 21:0 a s vedomím, že zápas je ich.

A celkom symbolicky akciou, kde cornerback Trent McDuffie vytrhol loptu Tyreekovi Hillovi. Ten pred rokom prestúpil práve z Chiefs do Dolphins a vďaka draftovému picku za neho si Kansas vybral McDuffieho.

Dolphins sú v zápasoch so strednými a slabšími mužstvami dominantný. Avšak keď trikrát narazili na vážnejšieho súpera, (Bills, Eagles, Chiefs) trikrát prehrali. Akonáhle sa im nedarí drviť súpera behmi po zemi, ofenzíva stráca dych.

Stredný linebacker Roquan Smith a safety Kyle Hamilton. Ako vidieť, niekedy sa dá postaviť skvelá obrana aj bez špičkového kornera a edge rushera. Kto iný, ako Ravens by to mali vedieť.

VIDEO: Kenny Gainwell takto poslal Eagles do vedenia

Zápas lepšie odštartovali zverenci hlavného trénera Nicka Sirianiho a išli pekným behovým touchdownom do vedenia 7:0.

Philadelphia Eagles sa dostali do súperovej endzóny iba trikrát, zatiaľ čo Cowboys až päťkrát. Obe mužstvá však z toho vyťažili rovnako – po tri touchdowny.

Možno najlepším duelom ťažkých váh poslednej nedele bol priamy súboj oponentov z divízie NFC East. Dallas Cowboys sa vypäli k jednému zo svojich lepších výkonov, ale nakoniec to tesne nestačilo (23:28).

Sviežou iskrou v drese Cowboys je Kavontae Turpin, ktorého returny vždy smrdia veľkým ziskom. Faktom však je, že k Lambovi proste chýba druhý kvalitný receiver. Brandin Cooks to zatiaľ naozaj nie je.

Následne Cowboys zatlačili, v polčase viedli, ale nakoniec jednoducho nestačili. A to napriek tomu, že štatisticky mali lepší zápas.

Pick 4: Ktoré béčko je áčko?

Posledný nedeľný zápas obstarali dve mužstvá, s ktorými sa pred sezónou automaticky rátalo do play-off. Zatiaľ čo však Bills nemali dobrý október, Bengals si pripísali štvrtú výhru po sebe (24:18) a vyzerajú naozaj nebezpečne.

Začnime Bills. Tí majú zranenia v obrane a v závere prestupového obdobia priniesli kornera. To dáva zmysel. Väčší problém je, že passrush.

To nefunguje tak, ako by mal. Von Miller po zranení vyzerá na svoj vek a najmä útoku nejdú behy a chýba dobrá dvojka receiver k Diggsovi.

Naopak Bengals sa otriasli z 1-3 začiatku a posledné zápasy nielenže vyhrávajú, oni dominujú. Aj v aktuálnom podcaste, kde rozoberáme tento zápas s Honzom sme sa bavili, že vlastne nebol okamih, kedy by to vyzeralo, že by Bengals mali prehrať .

Navyše, Tee Higgins hral dobre už druhý zápas po sebe a je to na ihrisku vidieť.