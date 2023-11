Pick 6: O moriakoch, legendách a rekordoch

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Aj v sezóne 2023 vám budem prinášať šesť okamihov daného týždňa. Čo sme sa dozvedeli v jedenástom kole? Autora rubriky môžete poznať z podcastu Double Coverage s Vladom a Honzom. Pick 1: Predjedlo chutne zabalené /Packers et Lions 29:22/ Tradične prvým zápasom počas Dňa vďakyvzdania je domáci západ Detroitu Lions. Ten dlhé roky tieto zápasy prehrával. V tejto sezóne zaknihoval osem výhier z desiatich zápasov a tak si oprávnene robil chuť na súpera.

Divízny rival z Green Bay však v tomto zápase milo prekvapil a odohral svoj najlepší zápas ročníka. Packers išli prvý na loptu a okamžite začali aktívnou passou hrou. Výsledkom bol rýchly drive s piatimi hrami pre 75 yardov a touchdown.

Lions síce cez svojho TE Sama LaPortu znížili na 6:7, následne sa však zápas začal definitívne lámať v prospech Packers. Dva fumble domácich pretavili zverenci Matta LaFleura do dvojskóroveho vedenia a to napriek tomu, že im nevyšiel jeden agresívny štvrtý down. Jared Goff si pripísal druhý slabý výkon po sebe. Zatiaľ čo pred týždňom to proti Chicago Bears ešte stihol otočiť, tu sa to už nepodarilo. Ofenzíva Lions v zápase nenašla rytmus, z piatych štvrtých downov nepremenila ani jeden.

Fanúšikovia Packers sa môžu tešiť z miernej nádeje na play-off. V prvom rade sa však môžu tešiť zo zlepšeného výkonu v posledných týždňoch. Pick 2: Hlavné jedlo upečené bez prekvapenia Ak si niekto v druhom štvrtkovom zápase kládol otázku, či Commanders z Washingtonu dokážu prekvapiť, stačila jedna štvrtina, aby dostali odpoveď. A odpoveď bola jednoznačne zamietavá. Druhý zápas sa piekol výhradne v kuchyni Dallasu Cowboys a plyn bol pustený na plný výkon. QB Dak Prescott (331y, 4TD) si pripísal ďalší zápas s troma stovkami nahádzaných yardov a touchdownové prihrávky teraz delil rovným dielom medzi Brandina Cooksa, CeeDee Lambaa KaVontae Turpina. Jednu prihrávku pre TD si chytil aj running back Tony Pollard.

Obrana Washingtonu v zápase takmer neexistovala. Niet sa veľmi čo čudovať, že po zápase bol prepustený defenzívny koordinátor Jack Del Rio a tréner defenzívnej secondary. Naopak obrana Dallasu má svoju druhú veľkú hviezdu. Po Micah Parsonsovi je najvyšší čas všímať si druhoročného CB DaRona Blanda. Pripísal si už piaty pick six v sezóne, čo sa v NFL histórii nikomu nepodarilo.

V nočnom zápase si San Francisco 49ers poradilo so Seattlom Seahawks rovnako bez problémov a asi aj rovnako očakávane. Koniec koncov, vyhrali nad nimi trikrát v minulej sezóne. Seahawks sa nedarí zastavovať behy, čo je pre útok Kyla Shanahana niečo ako deň otvorených dverí.

Seattle čaká šnúra náročných zápasov. Dallas Cowboys, odveta s 49ers a Philadelphia Eagles. Potrebujú tam nájsť aspoň jednu výhru, ak si chcú udržať šance na play-off. Budú potrebovať zdravšieho Geno Smitha, Kennetha Walkera a neuškodia ani takéto krásne akcie.

Pick 3: Zelené tváre a bolenie brucha Palec hore všetkým fanúšikom New York Jets, ktorí na seba natiahli niečo zelené a išli v piatok na domáci štadión. Hral sa historicky prvý Black Friday zápas (viac o tom v podcaste) medzi domácim New Yorkom a Delfínmi z Miami.

Fanúšikovia Jets mohli ísť do zápasu iba s nádejou, že obrana udrží zápas tesný a v pravý okamih ho strhne na svoju stranu. Chvíľu to tak aj vyzeralo. Za stavu 10:0 pre Miami Dolphins cornerback domácich dosiahol tento pekný pick six.

Bola minúta do konca polčasu a štadión zabudol na zraneného Aarona Rodgersa, na déjà vu so Zachom Wilsonom a s doráňanou ofenzívnou líniou. Bohužiaľ pre Jets, bolo to naozaj iba na chvíľu. Ako skomentovala dvojica Al Michaels a Kirk Herbstreit, následne sa odohrala celá sezóna Jets v jednej akcii. Po ďalšom výbornom zásahu obrany sa útok pokúsil o Hail Mary. Lenže vznikla Hell Mary.

Pick 4: Zápas roka, aspoň na týždeň /Bills at Eagles 34:37 OT/ Budem parafrázovať slávnu vetu z Hry o tróny. Josh Allen bojoval statočne. Josh Allen skóroval. A Josh Allen prehral. Zápas Buffalo Bills proti Philadelphia Eagles bol zápasom dvoch veľmi dobrých mužstiev, ktoré vlastne potvrdili všetko, čo sa o nich hovorí.

Začnime víťazmi. Philadelphia, minimálne opticky, neprechádza sezónou tak ľahko ako pred rokom. Často v zápasoch hrá tesné výsledky, nie zriedka je prestrieľaná alebo prebehaná súperovou ofenzívou. Vcelku prekvapujúco je viacero zápasov, v ktorých súper dal viac yardov. Ale neprekvapujúco zápas vyhrali Eagles. Jalen Hurts je zatiaľ tým lepší, čím je situácia náročnejšia (s výnimkou skratu proti Jets). V zápase ich opäť podržal výborný kicker Jake Elliott, ktorý vyrovnal zápas vo veľmi ťažkých podmienkach.

Na druhú stranu Bills hrali v zápase výborne. V polčase vyhrávali o desať bodov a mohli aj o viac. A aj tak to nestačilo. V závere zápasu akoby zmäkli, prestali bojovať a začali dúfať. Že Eagles nevyrovnajú, že neprejdú ihrisko, že nedajú TD. Najhoršie je, že to nie je náhoda. Buffalo Bills sú vo veľmi ťažkej situácii.

Pick 5: Ideme na juh /Texans at Jaguars 21:24/ V dvanástom kole bol jedným z najlepších zápasov duel, od ktorého by sme to v auguste nečakali. Houston Texans však hrajú stále lepšie a v priamom súboji vyzvali Jacksonville Jaguars o korunu divízie AFC South.

Jaguars výzvu prijali a zvíťazili. Bol to napínavý súboj, v ktorom obidve mužstvá ukázali, čo ich robí silnými. Príjemným prekvapením je rozhodne obrana Texans, ktorá napríklad v poslednej sekunde prvého polčasu dokázala zastaviť súpera na jednom yarde. Nedovolila tak skórovať žiadne body a udržala Texans v hre.

Jaguars však okrem tohto riskantného kroku fungovalo takmer všetko. Trevor Lawrence hral ako sa na nedávnu jednotku draftu patrí, Calvin Ridley je opäť vidieť. Dokonca dosiahol – ako to označil komentátor – takzvaný octopus. Keď dal TD za šesť bodov a následne chytil aj dvojbodovú konverziu.

Výborný bol aj pass rusher Josh Allen (nemýliť si s QB z Buffala Bills). No a napriek všetkému to takmer skončilo remízou a predĺžením. Ale zápasy NFL sú hra, v ktorej ide o centimetre a záverečnému kopu kickera Texans chýbal centimeter.

Pick 6: Kde sa dá kúpiť trpezlivosť? Máme prepusteného hlavného trénera. Je ním Frank Reich, už bývalý hlavný tréner Carolina Panthers. Reich je smutný držiteľ nového rekordu. Ešte žiadny tréner nebol vyhodený počas sezóny dve sezóny po sebe. A nemyslím si, že práve on mal tento rekord získať.

Každú sezónu skončí približne šesť hlavných trénerov, túto to môže byť výrazne vyššie číslo. Možno až desať. Vráťme sa však do Caroliny. Jej nový majiteľ David Tepper je miliardár z Wall Street, ktorý prenáša svoj agresívny prístup aj do NFL a povedzme si pravdu – nefunguje mu to.

Behom štyroch rokov sa rozlúčil s Ronom Riverom, Mattom Rhule, nepredĺžil kontrakt Steveovi Wilksovi a teraz po necelej jednej sezóne ukončil pôsobenie Reicha. Ja chápem, že Panthers nehrajú dobre, že ten útok je mizerný a že mladý QB Bryce Young nevykazuje žiadny progres vo svojej hre. Chápem tiež, že to kričí o to viac, keď C. J. Stroud hrá výborne. Lenže Tepper ukazuje, že nevie vybrať správne vedenie klubu, že sa do toho stará viac ako je potrebné a že nemá trpezlivosť.

Za týchto okolností sa mu bude veľmi ťažko hľadať dobrý hlavný tréner. Najmä mladé hviezdy, ako napríklad OC Detroitu Lions Ben Johnson, si určite rozmyslia, či chcú svoju prvú šancu stať sa HC vyskúšajú s takýmto klubom. Pre dnešok je to všetko. Vážim si, že vy ste verní tejto rubrike a že vás baví. Čaute, čaute. Tabuľka konferencie AFC