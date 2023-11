Pick 6: Eagles odplatili prehru zo Super Bowlu. V závere však mali veľké šťastie

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Aj v sezóne 2023 vám budem prinášať šesť okamihov daného týždňa. Čo sme sa dozvedeli v jedenástom kole? Autora rubriky môžete poznať z podcastu Double Coverage s Vladom a Honzom. Pick 1: Let krkavca Jedenáste kolo otvoril dôležitý divízny duel z AFC North. Všetky štyri mužstvá majú svoje silné stránky, ale do play-off sa asi všetky nedostanú (aj keď teoreticky to možné je). Práve Baltimore Ravens a Cincinnati Bengals sú podľa mňa tá silnejšia dvojica a teraz čelili jeden druhému.

Obe mužstvá išli do súboja po ťažkej prehre, obe chceli vyhrať a borili sa so zraneniami. Joe Burrow nastúpil do zápasu so zranenou rukou a bolo to vidieť. Ravens pomerne skoro stratili jedného zo svojich najdôležitejších hráčov. TE Mark Andrews si zranil členok a bude chýbať zvyšok sezóny.

Bengals išli veľmi slušne behy, najmä vďaka Joe Mixonovi, ale inak boli vo všetkom silnejší domáci. V plnej kráse bolo vidieť hru vzduchom, postavenú na množstve získaných yardov po zachytenom pase. Vidieť bolo mladíka Zay Flowersa a rozhodne aj veterána Odella Beckhama Jr., ktorý zo štyroch zachytených lôpt urobil viac ako 100 yardov. VIDEO: Ofenzíva Baltimoru Ravens aj rečou čísel

Deň po zápase (30:24) prišla krutá dohra. Burrow pre zranenie túto sezónu dohral a s ním pravdepodobne aj Bengals. Pre Baltimore je táto výhra veľmi dôležitá. Pevne ich drží v čele divízie a myslím si, že budú už len čeliť šťastnejšiemu z dvojice Pittsburgh Steelers - Cleveland Browns. Krkavce letia smer sever a smer play-off Tabuľka Konferencie AFC

Pick 2: Finále minulé a budúce? Naposledy keď sa stretli Kansas City Chiefs a Philadelphia Eagles, pozeral sa na nich celý svet. Bol to totiž Super Bowl a na jeho konci druhý prsteň pre Patricka Mahomesa. V dlho očakávanej odvete sa stretli trochu iné mužstvá. Chiefs majú obranu akú dlhé roky nemali, naopak v útoku sa trápia. Eagles vyzerajú v útoku veľmi silní, no ich secondary zaostáva za svojou povesťou. Eagles vyšla odveta za prehratý Super Bowl a zvíťazili na horúcej pôde Arrowhead. Bol to duel dvoch veľmi silných mužstiev, ktoré si naozaj nič nedarovali. Obe mužstvá skórovali pekné touchdowny, obe obrany zavreli súpera a vyprodukovali aj dôležité turnovery. Napokon vyhrali Eagles 21:17.

Obrana Chiefs nedovolila súperovi v prvom polčase ani 100 yardov, hviezdneho A.J. Browna udržali na jednocifernom čísle. Lenže Eagles sa vždy vedia oprieť o behy (výborný D'Andre Swift) a doslova dotlačiť loptu kam treba. Naopak, Mahomes sa nemôže spoľahnúť okrem Travisa Kelceho (aj ten stratil loptu) na nikoho iného. A vo vyrovnanom zápase je to vidieť. Už tretíkrát v sezóne neboli Chiefs schopní dať ani bod v druhom polčase. Celý zápas napokon mohol zvrátiť Marquez Valdez-Scantling, ale po dlhonostnej prihrávke Mahomesa mu lopta vypadla z rúk na hranici end zóny. VIDEO: Marquez Valdez-Scantling mohol rozhodnúť, ale zaváhal

Pick 3: Balada o sackoch a turnoveroch Keby New York Giants hrali proti divíznemu súperovi z Washingtonu každý mesiac, mohli mať lepšiu náladu. Píšem to pochopiteľne s "nadszákou", ale dva najlepšie zápasy sezóny si modrí odohrali práve proti červeným. A nie je to žiadna výnimka, jednoducho vedia ako vyhrávať s týmto divíznym súperom. Washington je v tejto fáze nepochybne talentovanejšie mužstvo a hrá lepšie zápasy. V tomto zápase si však doslova nevedelo pomôcť. Jeho obrana si síce proti nováčikovi quarterbackovi Tommy DeVitovi (žiadna rodina s hercom Dannym) pripisovala sack za sackom (9), no obrana New Yorku si pripisovala ešte hodnotnejšiu komoditu: získané lopty. Celkovo šesť. Táto posledná je náš titulný pick 6 a zaklincovala zápas (31:19). VIDEO: Isaiah Simmons a jeho touchdown, ktorý uzavrel zápas

Sam Howel sa naozaj snažil, bojoval, ale proti exotickej obrane Winka Martindaleho sa mu darí výrazne menej ako v iných zápasoch. Je pravda, že k jeho trom interception mu prisolili ešte spoluhráči, ktorí tiež trikrát fumblovali. Takto vybojoval touchdown, ktorý musel poriadne bolieť.

Pick 4: Tesáky proti pazúrom Táto divízna bitka mala byť jasnou záležitosťou, veď Detroit Lions patria k najlepším mužstvám ligy. No Chicago Bears sa v tomto zápase vytiahli. Ešte štyri minúty pred koncom Chicago viedlo o dvanásť bodov. V tomto zápase hrali zverenci hlavného trénera Matta Eberflusa veľmi slušne päťdesiat minút a driapali sa k veľkému prekvapeniu. Navrátilec, quarterback Justin Fields, opakovane nachádzal svojich receiverov, medzi nimi najmä DJ Moora, ktorý zachytil 2 TD. No nakoniec to nestačilo. VIDEO: Fantastický pas Justina Fieldsa do rúk DJ Moora

Tak ako kedysi Lions nachádzali spôsoby ako prehrať, teraz sa im darí zápasy otáčať. Hoci hrali možno najhoršie v sezóne, v závere predviedli veľké veci. Najskôr QB Jared Goff prihral na touchdown, potom obrana prinútila súpera ísť von v najkratšom možnom čase a následne bývalý hráč Bears, running back David Montgomery zariadil vedenie pre Detroit. VIDEO: David Montgomery rozhodol o triumfe Lions nad Bears

Záverečný tlak detroitskej obrany, ktorý viedol ku safety bol už len čerešničkou na torte veľkého obratu. Tento zápas (31:26), okrem výbornej drámy a veľkého obratu, priniesol ešte jednu nezvyčajnosť. V tomto zápase sa stretli rovno tri bratské dvojice proti sebe, a to je naozaj unikát. Tou najznámejšou sú St. Brownovci. Títo dvaja receiveri sú synmi bývalého špičkového kulturistu a dvojnásobného víťaza Mr. Universe. Pick 5: Talent a šťastie v Texase Houston Texans vyhrali ďalší zápas, už šiesty a to je niečo čo som pred sezónou naozaj nepredpokladal. Faktom je, že v tomto zápase mali aj kopec šťastia.

Arizona túto sezónu bojuje. Platilo to s Joshuom Dobbsom, platí to aj s Kylerom Murrayom. Tým pádom to veľmi jasne ukazuje k trénerskému zboru a k hlavnému trénerovi Jonathanovi Gannonovi. Aj v tomto zápase neboli bez šancí, obrana robila čo mohla, no v poslednej štvrtine sa im stali osudné štvrté downy. VIDEO: CJ Stroud sa nevyvaroval chyby a hodil interception

C.J. Stroud sa nevyhol chybám (ako ste videli v predošlom linku), ale druhý zápas po sebe sa mohol oprieť o behy Devina Singletaryho. Opäť dokázal pokoriť stoyardovú hranicu (112 yardov z 22 behov) a držať útok v prevádzkovej teplote. No a pochopiteľne, dvojka posledného draftu nám aj ukázala svoju presnú ruku. Týmto touchdownom by nepohrdol žiadny NFL rozohrávač. Pick 6: Separation Sunday NFL sa dostáva do fázy, kedy už výhry a prehry naozaj robia veľký rozdiel. Nehovoriac o prípadných zraneniach kľúčových hráčov. Bengals bez Burrowa, Browns bez Watsona, to všetko výrazne mieša kartami. Kto si polepšil a kto si pomohol tento týždeň? Buffalo Bills a Miami Dolphins asi na prvom mieste. Obe mužstvá z AFC East sa v poslednej dobe trápili, špeciálne tím okolo Josha Allena. No výrazné oslabenie Bengals otvára preteky o divokú kartu nanovo a Bills aj Dolphins nezaváhali. Pripísali si povinné víťazstvá a šiestu, resp. siedmu výhru. V oboch prípadoch zapracovali aj obrany.

Rozhodne si pomohli aj Cleveland Browns. Výhra nad Pittsburghom Steelers bola nielen konferenčnou a divíznou, ale aj využitím obrovskej straty quarterbacka Bengals. Naopak Los Angeles Chargers a Seattle Seahawks si svojimi prehrami výrazne ublížili. Blesky spadli na 4-6 v nabitej konferencii, v divízii ich predbehli Denver Broncos (ktorí vyhrali štvrtý zápas po sebe) a ak by som mal niekde hľadať trénera, ktorý je vo veľkých problémoch, išiel by som práve sem do „LA“.