PICK 6: V AFC North sa nedáva ani centimeter blata zadarmo

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, keď obranca nielen, že prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Nová pravidelná rubrika tu na Sportnete bude týždeň čo týždeň zachytávať šesť ultimátnych okamihov hracieho kola a prinesie ich vám rovno sem. Dnes si prejdeme šesť víťazov, ktorí bojovali do poslednej sekundy. Pick 1: Divoká výhra Bleskov (Chargers vs Bengals 41:22) Duel Cincinnati proti druhému mužstvu z L. A. bol priamym súbojom o udržanie sa na priečkach zaručujúcich postup do play off.

Zároveň to bol súboj dvoch mladých QB, ktorí išli z toho istého draftu ako jednotka a šestka. Čakal som, že rozhodne výborný behový útok Bengals, ale kdeže s racionálnymi očakávaniami v tomto zápase.

Duel viac pripomínal univerzitnú bitku, s množstvom krásnych „big plays“, ale aj so siedmimi stratami lopty. Všetky tri veľké hviezdy „tigríkov“, Burrow, Chase a Mixon nechtiac odovzdali loptu súperovi, Mixonovu súperova obrana vrátila pre šesť bodov a bolo. Pre obe organizácie je super, že v druhom roku prestavby s mladými rozohrávačmi sú reálne v boji o play off, ale zatiaľ to vyzerá, že ak sa tam naozaj dostanú, budú skôr ofenzívnym spestrením, ako vážnym favoritom. Pick 2: Na rivalite záleží (Steelers vs Ravens 20:19) Celý rok to vidíme a celý rok o tom všade počujeme. Big Ben je už skôr Old Ben a jeho éra v Pittsburghu sa končí. A potom príde zápas proti divíznemu rivalovi a Oceliari nielenže tri štvrtiny držia krok so súperom, ale v tej štvrtej zrazu nastrieľajú 17 bodov a tesne vyhrajú.

Ak je toto posledné víťazstvo Bena Roeshlisbergera (znie to prehnane, ale naozaj to tak môže byť), tak je to siedme z ôsmich posledných zápasov proti Ravens. Pretože v AFC North sa proste nedáva zadarmo ani centimeter blata. Pochopiteľne, akcie Pittsburghu pred krachom držala dlho hlavne obrana, kde sa po čase prihlásil o slovo T. J. Watt. Pripísal si 3,5 sacku a vrátil sa do debaty o Defenzívneho hráča roka. Ak si však pre niečo tento zápas zapamätám, tak to boli útočné akcie Claypoola, Johnsona a ďalších. Old Ben ešte aspoň na jeden zápas našiel prameň mladosti. Pick 3: Kameň – papier – nožnice (Seahawks vs 49ers 30:23) NFC WEST patrí k najvyrovnanejším a najsilnejším divíziám ligy. To platí, hoci Seattle tak nejak odrazu stratili svoju večnú mladosť a Pete Carroll s Russelom Wilsonom už nestrašia ligu. Lenže rovnako platí, že v ich divízii to každý vie na niekoho. Roky platí, že Rams prehrávajú s 49ers, 49ers so Seahawks a Seahawks s Rams. A bolo to tak nakoniec aj túto nedeľu, hoci to tak nevyzeralo. Zlepšujúce sa San Francisco malo práve v tomto zápase nielen prelomiť divíznu rivalitu, ale urobiť aj dôležitý krok do play off. Lenže v zápase plnom neskutočných akcií boli nakoniec o tú jednu slabší. Nestačil im ani fantastický výkon George Kittla (stále si pripomínam, že aj takto môže vyzerať piatokolový draft pick) a jeho 181y vzduchom a 2 TD. Seahawks odštupľoval fantastický fake punt pre TD. To musíte vidieť.

Travis Homer oslavuje saltom TD v zápase Seattle Seahawks Francisco 49ers. (Autor: SITA/AP)

Potom sa pridala ofenzíva a toľko vysmievaná obrana zastavila obávane behy súpera a za celý druhý polčas mu nepovolila ani bod. Pick 4: Prehrám je koniec (Lions vs Vikings 29:27) V celej histórii NFL sa iba dvom mužstvám podaril historický kúsok a síce nevyhrať ani jeden jediný zápas v sezóne. Clevelandu Browns a Detroitu Lions. A práve Lions už začínalo vážne hroziť, že si to zopakujú aj v novom formáte so sedemnástimi zápasmi v sezóne. Áno mali jednu remízu, ale až teraz v nedeľu – úplne neočakávane vyhrali.

Viem si predstaviť, že v okamihu keď Goff v poslednej sekunde hodil TD na Amon-Ra St. Browna (to meno egyptského boha slnka ako bývalý učiteľ dejepisu proste milujem), tak všetkých fanúšikov z Moto City ožiaril radostný lúč. Pravda, povedzme si rovno, toto bolo možné asi len proti Vikings. Mužstvo, ktoré dokáže poraziť najsilnejších (Packers) a prehrať s najslabšími. Minnesota mrhá skvelým útočným potenciálom, ich druhoročná hviezda na pozícii recivera Justin Jefferson prekonáva klubové rekordy Randyho Mossa, ale zo štatistík sa fanúšik nenaje. Ak nie sú doplnené tou najpodstatnejšou – v kolónke „výhry“. Pick 5: WTF, WFT? Čo sa to deje vo Washingtone? Teda okrem toho, že stále neoznámili nové meno? (Stále si myslím, že by si WFT pokojne mohli nechať). Odkedy mali svoj „bye week“, vyhrávajú. Začali senzačnou výhrou nad úradujúcim šampiónom, Tampou Bay, a odvtedy to potvrdili ďalšími troma. Táto posledná proti Riders ich už dostáva tesne k úrovni playoff.

Za všetkým hľadaj trénera. Tak nejak znie to známe francúzske príslovie, však? Ron Rivera je obrovský bojovník (aktuálne víťazne bojuje aj s rakovinou) a jeho mužstvo je ako on. Washington sa stále nemôže opierať o fantastickú obranu spred roka, dokonca dvaja top edge rusheri sú zranení, ale mužstvo to nahrádza kde môže. V útoku sú to stále skôr záblesky toho, čo by Antonio Gibson alebo Scary Terry mohli ukazovať na ihrisku, ale proste to stačí. Pick 6: Bude sa písať história? (Saints vs Cowboys 17:27) Dallas Cowboys si už vo štvrtok celkom jasne poradili so Saints na ich ihrisku. Prekvapením nebol ani bezzubý útok vedený Taysomom Hillom, ani výborný výkon obrany Kovbojov (4 INT).