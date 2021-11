Vlhová neobháji víťazstvo v Lechu. Prečo nebude štartovať?

Vlhová sa už pred týždňom presunula so svojím tímom do Fínska. Pripravovala sa za polárnym kruhom v Levi, kde sú o dva týždne na programe dva slalomy.

„Sú to len jedny preteky, ktoré sa rátajú iba do bojov o veľký glóbus. Budeme sa musieť presúvať do Rakúska a potom zasa naspäť do Fínska. Čo viem, viacero pretekárok to má vynechať," naznačil Vlhovej brat Boris.