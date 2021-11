Shiffrinová má problémy už v úvode sezóny, od triumfu v Söldene riadne netrénovala

NEW YORK. Americkú lyžiarku Mikaelu Shiffrinovú sužujú bolesti chrbta, ktoré jej nedovoľujú pripravovať sa na ďalšie preteky Svetového pohára.

"Prirovnala by som to k veľmi bolestivým kŕčom, respektíve natiahnutému svalstvu," uviedla v online rozhovore pre AP trojnásobná celková víťazka SP (2017, 2018, 2019).

"Potrebujem, aby sa to čím skôr zahojilo. Verím, že to nebude trvať tak dlho, ak tomu doprajem čas. Keď totiž po dni voľna trénujem, urobím pár oblúkov, hneď zacítim obrovskú bolesť. Musím skutočne tlačiť na lyže celou intenzitou, čo je frustrujúce, lebo za normálnych okolností by som teraz mala naplno trénovať štyri disciplíny."