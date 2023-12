Vlhovej úspech násobí fakt, že dokázala poraziť Shiffrinovú po fantastickej jazde, tvrdí expert

„Program bol lepší ako thriller, spĺňal všetky prvky napínavého filmu,“ pousmial sa Král.

Petra Vlhová v Mont-Tremblant 2023 Nedeľa, 3. december 2023: Obrovský slalom: 1. kolo o 17:00, 2. kolo o 20:15 /preteky vysielajú stanice JOJ Šport, ČT Sport, Eurosport 1 a ORF 1/

Kanadská neznáma Svetový pohár v kanadskom stredisku Mont-Tremblant sa vrátil do dejiska po dlhých štyridsiatich rokoch. Naposledy v provincii Quebec súťažila československá lyžiarska legenda Oľga Charvátová-Krížová. „Kopce v okolí strediska nie sú veľmi vysoké. Nepôsobilo to na nás ako veľhory Alpy. Spomínam si, že preteky boli celkom jednoduché. Hodnotili sme i s ostatnými lyžiarkami, že neboli veľmi náročné. Je však možné, že dievčatá teraz pôjdu na úplne iných tratiach. Keď sme boli v Mont-Tremblant, vládlo celkom teplé počasie a mne sa šlo celkom dobre. Mala som však problém s umelým snehom, ktorý vtedy v Kanade bol,“ zaspomínala bývalá reprezentantka v rozhovore pre Sportnet.

Väčšina lyžiarok sa v stredisku predstavila prvýkrát. „Ide o to, ako rýchlo sa adaptujú na svah. Podľa profilu to vyzerá, že kopec je podobný ako v Killingtone,“ komentoval Král. Jednou z mála lyžiarok, ktorá zjazdovku dokonale poznala, je Valerie Grenierová.

„Na zjazdovke som lyžovala celú mladosť, takže ju veľmi dobre poznám. Avšak za tie roky sa zmenila, je širšia. Stále je to však veľmi zaujímavá trať. Sú tu dve dobré údolia a potom rovina, na ktorých sú rôzne terénne vlny. Vždy sa niečo deje. Povedala by som, že je to príjemná zjazdovka, ale nie úplne jednoduchá,“ komentovala Kanaďanka pre oficiálnu stránku podujatia. Profesorské jazdy v úvode V prvom kole bola strata lyžiarok v prvej sedmičke pod jednu sekundu. Na čele sa usadila Federica Brignoneová. „Zjazdovka je pekná, ale stále sa na nej niečo deje. Každý oblúk je odlišný, je tu veľa nerovností. Ťažila som z toho, že od začiatku som našla správny rytmus. V istých pasážach som sa cítila, že na nerovnostiach zaostávam a nestačím fyzicky. V spodnej časti som však našla opäť správny rytmus. Mám dobre nastavený materiál, ktorému verím a verím, že aj dnes to bude dobré,“ povedala talianska reprezentantka pre Medzinárodnú lyžiarsku federáciu (FIS).

Druhé miesto obsadila Sara Hectorová, tretie Lara Gutová-Behramiová. Časové rozdiely v čele boli minimálne. „Kopec je zaujímavo členitý. Zdá sa mi však, že sú to profesorské jazdy. Lyžiarky nevedia, čo majú od zjazdovky čakať. Podľa toho, ako sú v cieli zadýchané, to vyzerá, že kopec je náročný,“ poznamenal Král. Gutová-Behramiová vyštartovala na trať s červeným číslo, vyhrala oba predchádzajúce obrovské slalomy v sezóne.

Federica Brignone sa teší po príjazde do cieľa. V popredí Mikaela Shiffrinová (vľavo) a Petra Vlhová (vpravo). (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

„V zatvorených bránach používa bočný zosun. Má výborné časovanie do oblúku. Keď ukončí tlak na lyžu, nastáva výjazd z oblúku. Doposiaľ to mala najlepšie nastavené. V prvom kole mala od štartu trošku neskoršiu reakciu, ale dostala sa späť do svojej línie,“ komentoval expert. Vrátila do jazdy život Petra Vlhová skončila po prvom kole na štvrtom mieste. Strata na najlepšiu trojicu bola iba päť stotín sekundy. Slovenka priznala, že predchádzajúci víkend sa necítila na lyžiach dobre.

„Minulý víkend a ďalšie dva tréningové dni som sa necítila na lyžiach dobre. Preto je náročné hovoriť o tom, aké sú ambície v pretekoch v Tremblante. Chceme útočiť na pódium a víťazstvo, ale môj cieľ bude nájsť ten správny a dobrý pocit na lyžiach a vrátiť si ho späť. Verím, že sa mi to podarí a opäť sa budem cítiť dobre,“ uviedla Vlhová pred víkendovými pretekmi. „V Killingtone bola o dve, tri sekundy dlhšie v každej bráne. Keď spočítame šesťdesiat brán, tak sú z toho v cieli dve sekundy. Nemusí to znamenať ústup formy. Verím, že po dlhšej aklimatizácii jej výkon stúpne,“ analyzoval Král.

Slovenská lyžiarka jeho slová potvrdila a v prvom kole predviedla dynamickú jazdu. „Aktívna práca celým telom. Oproti Killingtonu bola živšia. Vrátila do svojej jazdy život, minulý víkend bola v obrovskom slalome nemastná-neslaná. Aj ťažisko mala nižšie. Prejav sa podobal na vystúpenie v úvodných pretekoch v Söldene,“ komentoval lyžiarsky expert.

„Perfektne kopírovala terénne vlny. Neboli tam chyby. Je to o malých stotinkách v každej bráne,“ dodal slovenský lyžiar Martin Bendik. Vlhová zašla tretí úsek najrýchlejšie. „Dostala sa do dobrej stopy a dokázala si narovnať líniu. Spodná časť jej menej sadla, ale nespravila väčšiu chybu. Rozhodla i neznalosť trate,“ doplnil Král. Dôležitý bol rytmus Obhajkyňa malého glóbusu za disciplínu, Mikaela Shiffinová, prišla do cieľa prvého kola na piatom mieste. „Častokrát sa dala do zjazdárskeho postoja, čo v obrovskom slalome nebýva zvykom,“ konštatoval expert.

„Trať je mäkšia, ako sme mali minulé týždne. Darilo sa mi ísť rýchlo a udržať si správny balanc. Dôležité bolo, aby som sa nenachytala na rôznych terénnych nerovnostiach. Na trati sú miesta, kde je viac miesta na vytvorenie oblúku. Našla som si dobrý rytmus, ako kĺzať medzi bránami. Je to pekná nová trať, ale je tu veľa oblúkov, ktoré si musím zapamätať. Mám pocit, že sme ešte nelyžovali kopec, aký je tento,“ povedala Američanka pre FIS.

Mikaela Shiffrinová v cieli. (Autor: TASR/AP)

Premiešané poradie Druhé kolo bolo postavené odlišnejšie. Za prvým zlomom bola pasáž, kde sa niekoľko lyžiarok nechalo nachytať a z pretekov vypadlo. „Tu vidíme, ako je dôležitá prehliadka trate. Dievčatá sa musia poučiť. Top šesť pretekárok však pôjde tento úsek úplne inak,“ varoval na začiatku Král. Pozíciu z prvého kola si dokázala obhájiť iba Federica Brignoneová, ktorá vyhrala 22. preteky vo Svetovom pohári.

Na druhé miesto sa vyšvihla slovenská lyžiarka, ktorá zašla najrýchlejšie druhé kolo. Mimoriadne jej vyšla tretia pasáž, kde ostatné pretekárky strácali. „Nezľakla sa a v ťažkej časti šla do toho naplno. V tretej pasáži využila svoje prednosti. Je vysoká a keď príde s dobrou rýchlosťou do roviny, to jej jej výhoda,“ poznamenal expert. VIDEO: Petra Vlhová a jej jazda v 2. kole obrovského slalomu v Mont-Tremblant 2023

Vlhová zaznamenala sedemdesiate pódiové umiestnenie v kariére. Na tretie miesto poskočila Shiffrinová. „Bolo očividné, že prvé kolo šla profesorsky. Teraz to rozbalila,“ povedal Král. „Znásobuje to Petrin úspech, že dokázala Mikaelu poraziť. Američanka šla veľmi dobre,“ pokračoval. Šanca na reparát Brignoneová sa stala vo veku 33 rokov a 4 mesiace najstaršou víťazkou Svetového pohára v obrovskom slalome. Prekonala rakúsku lyžiarku Anitu Wachterovú (32 rokov a 10 mesiacov).