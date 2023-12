Teším sa na súboj Shiffrinová - Vlhová. Pôjde o stotiny sekundy, vraví česloslovenská legenda

Pred štyridsiatimi rokmi ste sa zúčastnili na pretekoch Svetového pohára v kanadskom stredisku Mont-Tremblant. Pre mnohé súčasné lyžiarky, vrátane Petry Vlhovej, je toto stredisko veľká neznáma. Spomínate si na to?

V čase, keď sme súťažili, nie vždy bol na trati umelý sneh. Robilo sa to tak viac menej iba v zámorí. Neboli sme na to veľmi zvyknuté. Je pravda, že nám tento typ snehovej podložky nevyhovoval.

Sneh v zámorí je agresívnejší ako v Európe. Bolo to tak i za vašich čias?

V Mont-Tremblant sme súťažili iba raz. Bolo to na konci sezóny a na programe sme mali zjazd a obrovský slalom. Kopce v okolí strediska nie sú veľmi vysoké. Nepôsobilo to na nás ako veľhory Alpy.

V točivých disciplínach sa zavádzali kĺbové tyče. Keď sme začínali, v slalome boli iba pevné kovové tyče. Kĺbová technika bola úplne iná, ale zároveň aj iná ako dnešná. Šport sa stal viac silový. Sú väčšie nároky na dynamiku a silu, ako to bolo za našich čias.

Často sme sa prispôsobovali stavu trate a počas jazdy sme aj taktizovali. Vedeli sme, na ktorú časť si musíme dať väčší pozor a spomaliť. Nemohla som to rozbaliť vo veľkej rýchlosti. Dnes sa lyžiari odrazia od štartu a idú naplno celý čas.

Až neskôr sa vyvinuli všetky chrániče. Je to veľká výhoda. Za našich čias sa s nimi iba začínalo a z tréningov a pretekov sme odchádzali veľmi dotlčené. Ruky a kolena dostali veľmi zabrať. Ochranných prvkov a komponentov je teraz veľmi veľa. Za posledných tridsať rokov sa veľa urobilo pre bezpečnosť lyžovania.

Lyžovali ste v čase legendárneho Ingemara Stenmarka. Ako na vás pôsobil?

Bola to obrovská hviezda. Stretli sme sa niekoľkokrát na finále Svetového pohára. Bol to introvert a pokojný človek, ktorý sa zavrel do seba a sústredil sa na svoje výkony.

Mysleli ste si vtedy, že môže jeho absolútny rekord niekto prekonať, keď vyhrával rad za radom?