Mal som narušený biorytmus. Vlhová sa kĺzala vo vzduchu, šípi Borbély

LADISLAV BORBÉLY je svojský. Preslávil ho najmä štýl futbalového komentovania, keďže hovorí veľa a zložito, ale zaujal aj marketingovou spoluprácou s Petrou Vlhovou.

S čerstvou olympijskou víťazkou v zjazdovom lyžovaní sa spriatelil. "Petra sa korunovala za našu princeznú z Liptova," tvrdí.

Ako ste prežívali zlatú jazdu Petry Vlhovej?

Veľmi intenzívne. Keď som videl ako si Petra utierala slzy, aj ja som bol namäkko. Mal som vlhké oči. Po prvej jazde som mal dokonca narušený biorytmus, lebo som nevedel do rána zaspať. Malo to aj výhodu, lebo som na druhú jazdu nemusel použiť budík. O to lepšie sa mi bude neskôr spať.