Fantastická Vlhová začala sezónu pódiom, v rakúskom Söldene nestačila len na dve pretekárky

"S materiálom som spokojná, testovali sme ho v Argentíne. Som šťastná, že mám môjho servisáka. Všetko dnes hralo. Z tretieho miesta sa tešim, no chcela som vyhrať. No keď sa pozriem, kde som bola tri týždne dozadu, teším sa z toho. Musíme byť nohami na zemi, sú to prvé preteky. Je dobré začať tretím miestom, no máme pred sebou mnoho pretekov. Budeme robiť, to čo doteraz a snažiť sa byť stále rýchlejšia a rýchlejšia. Cieľ máme jasný, no toto je šport," doplnila Vlhová.

Slovenka vyrovnala svoje maximum na rakúskom ľadovci Rettenbach z rokov 2020 a 2021, pripísal si 67. pódium vo SP.

Gutová-Behramiová sa pustila v druhom kole razantne, zvládala prechod z oblúku do oblúku a v cieli mala dominantný náskok viac ako sekundu na dovtedajšiu líderku Martu Bassinovú.

Tretie víťazstvo v Söldene si tesne udržala pred Brignoneovou, ktorá v konečnom súčte stratila iba dve stotiny sekundy.