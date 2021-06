Buď zoberieme Petra, Pascala, alebo oboch, vraví o Tour šéf Bory

Z ôsmich mien by mali byť aktuálne obsadené len dve. Holanďan Wilco Kelderman by mal byť lídrom Bory na celkové poradie. Svoju pozíciu potvrdil na Critérium du Dauphiné, kde skončil celkovo štvrtý, iba 33 sekúnd za víťazom.

Pôvodne nemal vo Francúzsku štartovať. Po jeho predčasnom vypadnutí na Gire však tím rozhodol, že by bolo škoda nevyužiť jeho dobrú formu.

O ďalších jazdcoch ešte nie je rozhodnuté. A to platí aj v prípade Petra Sagana.

"Našou jasnou jednotkou bude Wilco, ak to bude nutné, maximálne ho budem podporovať," uviedol Buchmann pre oficiálnu stránku tímu.

Mal by mať väčšiu voľnosť než v minulých rokoch a pokúsiť sa bojovať o etapové víťazstva. Nemal by sa tak zameriavať na celkové poradie. „Tohtoročná trasa mu ani tak nevyhovuje,“ doplnil Denk.

V priamom porovnaní s nemeckým šprintérom má Sagan oveľa lepšiu sezónu. Pre Boru vybojoval v tejto sezóne najviac víťazstiev – tri.

Hoci už nemá v šprintérskych etapách takú rýchlosť ako kedysi, dokáže vyhrávať vo zvlnených etapách. Ak by ho v Bore zo zostavy vynechali, bolo by to skôr prekvapenie.

To naopak neplatí pre Ackermanna. Nemec pred dvomi rokmi vybojoval 13 víťazstiev, vlani osem. Tento rok je to nula. V šprintoch mu chýba zrýchlenie v závere, aj preto má v tomto roku len štyri tretie miesta.