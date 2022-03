Rezignoval, hovorí legenda o Saganovi. Sú to zakliate preteky, vraví Slovák

Musel zosadnúť a počkať na náhradný bicykel, kým ho dostal, súperi mu ušli. Ak by mal tento problém Sagan skôr, mohol sa do hlavnej skupiny vrátiť, lenže v momente, keď musel čakať na tímové auto, súperi zvyšovali tempo.

„Naozaj sa zdá, že tieto preteky sú pre mňa ako zakliate. Ale verím, že budúci rok by to mohlo vyjsť. Napriek tomuto výsledku sa pozerám na flámske klasiky s optimizmom,“ doplnil.

V sobotu dosiahol najhorší výsledok na týchto pretekoch - 92. priečku.

Trochu rozčarovaný zo Saganovho výkonu bol slávny Tom Boonen. Bývalý majster sveta a tiež hviezda klasík komentoval preteky pre flámsku televíziu VTM.

„Sagan je fantastický cyklista. Má výbornú kariéru a určite by si zaslúžil raz vyhrať Miláno – San Remo, ale vzhľadom na to, ako jazdí teraz, to práve neplatí,“ hovoril Boonen v priamom prenose.

„Videli sme Sagana, ktorý rezignoval. Akoby ho to viac netrápilo. Myslím si, že to je veľká škoda,“ doplnil Boonen.