Zase ty? Toto hádam ani nie je Tour, smeje sa van Aert

BRATISLAVA. V pelotóne je niekoľko pretekárov, ktorých neradno púšťať do úniku. Ak sa tam dostanú, hlavná skupina má problém. Preto je v úvode etapy často veľký boj o to, kto sa do úniku dostane.

Ak tam je pretekár, ktorý je nebezpečný. Pelotón ho väčšinou nenechá ujsť. V siedmej etape to bol nesmierny boj o to, kto sa dostane do úniku. Priemerná rýchlosť v prvej hodine bola 51 kilometrov za hodinu.

Lenže v jednom momente sa zrazu vpredu stretla veľká skupina jazdcov, ktorých by pelotón nikdy nepustil.