Výziev je viac, ako stihneme vyliezť, vraví. Hámor plánuje ďalší výstup v Himalájach

BRATISLAVA. Pred rokom zažil v máji v Himalájach drámu. Dokonca uprostred noci. Pri pokuse o výstup na osemtisícovku Dhaulágirí zavalila Petra Hámora v stane lavína.

Spod snehu sa musel slovenský horolezec a jeho dvaja rumunskí kolegovia vyhrabať. Sneh ich zavalil vo výške 6800 metrov.

Stan museli rozrezať a noc v snehu, kde si vyhrabali malý úkryt. Bolo to nebezpečné a v danej chvíli mali veľké šťastie, že sa im podarilo spod snehu rýchlo vyslobodiť a potom zísť do bezpečia.

„Keď niečo prežijete, väčšinou tie negatívne zážitky zanechajú hlbšie stopy a bojíte sa, aby sa to nezopakovalo. Snažíte sa tomu vyhnúť. To je opatrnosť na základe skúseností. Kedysi som si myslel, že moji skúsenejší spolulezci sú prehnane opatrní a boja sa. Ja som sa nebál, lebo som nemal tie zážitky. Dnes to chápem. Možno by o mne niektorí mladší chalani povedali, že sa bojím. Určite som opatrnejší," vravel Hámor v staršom rozhovore pre SME.