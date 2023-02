Bátovská Fialková sa na MS lúči najlepším výsledkom, zlato putuje do Švédska

Simonovej na konci došli sily a pre striebro si prišla Tandrevoldová.

Bátovská Fialková minula jeden terč aj na poslednej streľbe, no nakoniec sa posunula na 16. miesto so stratou 1:26,3 minúty na víťazku.

"Je to ako splnený sen, veľmi si to užívam. Po dvoch trestných kolách v ležkách to bolo ťažké. No v poslednom kole som sa dostala dopredu a vedela som, že musím ísť stále naplno, aby som to zvládla. Inšpirovalo ma to, čo sa dnes podarilo našich chalanom," uviedla víťazka.

Jej krajania Sebastian Samuelsson a Martin Ponsiluoma si podelili prvé dve miesta v hromadných pretekoch mužov.